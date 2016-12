Cinthia Raasch: Prefeito eleito de Massaranduba precisa correr para montar equipe de governo

Portal Jaraguá 26/12/2016 | 08h01

O prefeito eleito de Massaranduba, Armindo Sésar Tassi (PMDB) corre para montar sua equipe para o próximo ano. Enquanto os outros eleitos tiveram quase três meses, Sésar ficou com duas semanas para definir o primeiro escalão. Ficou em cima da hora porque a candidatura havia sido barrada pela Justiça Eleitoral e apenas em dezembro saiu a decisão favorável do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Alguns nomes continuarão nas secretarias. Entre eles, na Saúde, que ficará Suzane Fröhlich Reinke, e na Agricultura, em que Vilson Eischtadt permanecerá. Fabiano Spezia, que estava na Secretária de Planejamento, passará a ser o braço direito do prefeito, como Chefe de Gabinete. “Estamos conversando muito, queremos gente que queira trabalhar”, resume Sésar, que foi vice-prefeito até ser cassado junto com Mário Fernando Reinke em julho.



Leia mais notícias sobre Jaraguá do Sul e região

Estrutura enxuta

Até abril, aproximadamente, Sésar Tassi acredita que as pastas de Assistência Social, Planejamento e Obras serão acumuladas por secretários já definidos. O cargo de assessor jurídico também deverá ficar vago por uns quatro meses. Entre os focos do novo prefeito, está a ampliação do atendimento no hospital municipal. Sésar pretende implantar um sistema de plantão mais intenso. Na Educação, a intenção é enxugar cargos, diminuindo a quantidade de temporários e comissionados.



Economia na região

Em tempos de repasses menores e olhares atentos da sociedade, a ideia é mesmo reduzir cargos em todas as cidades. Em Jaraguá do Sul, com a reforma administrativa foram extintas aproximadamente 90 funções. Já Guaramirim, pretende enxugar 40 cargos – uma redução de 30% no número de comissionados.



Alvará em menos tempo

Em Guaramirim, foi aprovado o projeto para facilitar a abertura de empresas. A lei divide os novos empreendimentos em três grupos de risco. Nos níveis I e II, a fiscalização municipal terá até cinco dias para deferir ou indeferir o pedido do novo negócio. Se for grau de risco III, o prazo será de 15 dias. “Hoje os empresários encontram muitas dificuldades para se instalar em Guaramirim. Há empresas que levam de seis meses a um ano para conseguir o alvará. Esta lei vem facilitar o processo”, enfatiza o presidente da Câmara de Vereadores, Evaldo Junckes (PT) - o Pupo.

Nova chance

A Católica SC abriu novo período de inscrições para ingresso ainda no primeiro semestre de 2017. O prazo vai até 29 de janeiro, para Jaraguá e Joinville. Quem se inscrever até dia 17, pagará taxa promocional de R$ 55. Depois o valor vai para R$ 75. A prova será em 5 de fevereiro.



Eu ajudo na lata

Em um ano, a campanha “Eu ajudo na lata” da Unimed Jaraguá, arrecadou mais de meia tonelada de lacres de alumínio. O material será vendido e com o valor a cooperativa adquirirá uma cadeira de rodas. A última grande doação de lacres veio da Apae, foram cerca de 170 quilos. “A campanha continua e estamos muito perto de conseguir nossa primeira cadeira. Uma cadeira de rodas adaptada para atender as necessidades da pessoa com deficiência tem um custo quatro vezes maior em comparação a uma comum”, explica Bruna Marcella da Silva, do setor de Sustentabilidade da Unimed.