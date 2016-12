Cinthia Raasch: Prefeito de Schroeder faz balanço da administração

Portal Jaraguá 13/12/2016 | 08h02

O prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck (PSDB), fez um balanço da atual gestão. O reeleito declarou que foi um ano difícil, mas conseguirá entregar as contas em dia. Jurck destaca que obras serão entregues no início do ano, como o novo Posto de Saúde do Bracinho. O investimento é de aproximadamente R$ 340 mil, com R$ 279,9 mil do governo do Estado e o restante da Prefeitura.



Novos secretários



O prefeito Jurck também destaca obras em fase de finalização – como os dois novos reservatórios da Águas de Schroeder – e confirma outras obras. “Vamos dar sequência nas pavimentações, principalmente nas vias que dão ligações aos nossos bairros. O início da tão esperada pavimentação da rua Rio de Janeiro também já está concretizada”, afirma. Os novos nomes do governo devem ser confirmados ainda nesta semana. A ideia é não aumentar o quadro de comissionados.



Pasold



Em Corupá, Irineu Pasold (PSDB), ex-prefeito de Jaraguá e candidato a vereador nas últimas eleições, foi confirmado como novo secretário da Saúde na gestão de João Gottardi (PP).



WEG na Forbes



A WEG foi destaque em reportagem da revista "Forbes" no fim de semana. A matéria (bastante compartilhada nas redes sociais pelos jaraguaenses orgulhosos) destaca o processo de internacionalização da empresa. O texto conta que a WEG tem hoje 20 fábricas fora do Brasil, espalhadas em 11 países e presença comercial em mais de cem mercados no exterior.



Transformador tombado



Ainda sobre a WEG, o transformador que tombou de uma carreta na BR-376 terá o custo coberto pelo seguro da empresa. O acidente foi no sábado pela manhã, perto da praça de pedágio de Garuva, mas as filas, que chegaram a 15 quilômetros, foram até a noite no sentido a Curitiba. O transformador pesa aproximadamente cinco toneladas. Houve vazamento de óleo.



Suplentes



No lugar dos vereadores Rogério Jung e Natália Petry, os dois do PMDB, que assumirão secretarias na Prefeitura no ano que vem, ficarão os suplentes Jackson Ávila e Jaime Negherbon. Jackson é filho do atual presidente da Câmara, José Ozório de Ávila, o Zé da Farmácia, que enfrenta processo de cassação. Jaime é o atual vice-prefeito.



SOS



O Hospital e Maternidade Jaraguá pede ajuda da comunidade diante da instabilidade econômica do País. Quem quiser contribuir, agora também pode fazer a doação na fatura do Samae.



Como contribuir



Para ajudar a instituição, basta entrar em contato com a equipe do hospital ou do Samae para preencher e assinar o formulário de autorização do desconto com o valor escolhido.