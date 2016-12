Cinthia Raasch: Passagem de ônibus mais barata em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 05/12/2016 | 08h01

O edital do transporte coletivo de Jaraguá do Sul para os próximos 20 anos ainda não foi lançado, mas já adianta as exigências do contrato. O estudo de planilhas, linhas, projeção de passageiros e exigências de investimentos fixou limite de R$ 3,49 para a tarifa de ônibus.



Hoje, a passagem antecipada custa R$ 3,65 e a embarcada, R$ 3,90. Com o teto de cobrança estipulado, haverá redução de pelo menos 41 centavos. Analisando as despesas de manutenção do serviço e a nova tarifa mínima, a Prefeitura ainda projeta taxa de retorno de 12,23% para a concessionária.



Menos passageiros

Dentro dos levantamentos, um dado preocupa: nos últimos cinco anos a quantidade de passageiros em Jaraguá caiu mais de 10%. Foi de 765 mil para 687 mil, na média mensal de passageiros. No mesmo período, a população cresceu 11%. Os números indicam necessidade de mudança no transporte coletivo para inverter a trajetória de queda e estimular o uso dos ônibus.

Audiência pública

Na próxima segunda-feira, dia 12, às 18 horas, haverá audiência pública na Câmara de Vereadores para debater o edital. As possíveis sugestões serão analisadas e depois o documento será encaminhado para análise do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE). Só após, a concorrência poderá ser lançada.

Novo comandante

Amanhã, o comando do 14º Batalhão da Polícia Militar em Jaraguá do Sul passa do coronel Rogério Vonk para o tenente-coronel Gildo Martins de Andrade Filho. Vonk foi promovido, com isso passará a atuar no quartel do comando geral em Florianópolis. O tenente-coronel Andrade já foi subcomandante do 14º BPM e estava à frente do batalhão de Mafra.



Despesas com celular

Celso Hille (PSDB) apresentou levantamento de gastos de R$ 120 mil com ligações de celular nos últimos quatro anos na Câmara de Jaraguá. O suplente sugeriu que os vereadores usassem os aparelhos próprios. “Até pensei em trazer projeto para reduzir 20% dos nossos salários. O salário é bom, mais de

R$ 11 mil”, considerou.

Verba para duplicação

O deputado Mauro Mariani (PMDB) mobiliza as lideranças catarinenses em Brasília para que Santa Catarina seja contemplada com parte da verba arrecadada com a repatriação de recursos. A intenção é destinar valores para as obras em andamento da duplicação da BR-280 e da BR-470. “A ideia é que a Bancada Federal se reúna ainda neste ano com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ou até com o presidente Michel Temer para batalhar por esses recursos”, destacou Mariani.



Alertas em avaliação

A maneira como a população de Jaraguá recebe os alertas da Defesa Civil está sendo analisada. O órgão realiza uma pesquisa online sobre o grau de satisfação sobre os alertas de desastres. É possível ter acesso ao questionário através de link no perfil da Defesa Civil de Jaraguá no Facebook e no Twitter.