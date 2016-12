Cinthia Raasch: Os recursos do governo federal para a Saúde de Jaraguá em 2016

Portal Jaraguá 27/12/2016 | 08h01

Em 2016, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para Jaraguá do Sul aumentaram 0,9% em relação a 2015, um crescimento que não cobre a alta na demanda. No ano passado, foram R$ 54,8 milhões. Neste, vieram R$ 55,3 milhões do governo federal. Essa verba inclui os recursos para assistência farmacêutica, atenção básica, investimentos, média e alta complexidade e vigilância em saúde. Ou seja, é todo o repasse para manter o SUS. A rede pública de Jaraguá sente o crescimento no número de pacientes como resultado do aumento populacional e da queda dos beneficiários dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ainda não divulgou os dados dos convênios no último trimestre, mas em setembro já se percebia uma retração de 2,1% nos últimos doze meses.



Já cresceu mais



Para ampliar a compreensão sobre o que significa o incremento no repasse deste ano, de 2014 para 2015 o aumento no fundo de saúde havia sido de 4,2%. E, apesar do tímido aumento no FNS de Jaraguá, algumas áreas receberam menos recursos neste ano. Para a atenção básica, que envolve os postos de saúde, houve queda de 1,2%. Já os investimentos despencaram 80%.



Dívida continua



Outro agravante: o repasse feito pelo Estado continua atrasado. A dívida continua em aproximadamente R$ 8 milhões.



FNS na região



Já em algumas das outras cidades da região houve incremento no repasse do FNS. Corupá recebeu 27% a mais que em 2015. Schroeder ficou com 21% de incremento, e Guaramirim, com 17%. Já Massaranduba teve queda de 0,1%.



Ponte Baixa



Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Corupá assinará a ordem de serviço da ponte Baixa, na rua Willy Germano Guessner. A estrutura sobre o rio Humboldt foi destruída na enxurrada de 2011. A previsão de entrega da ponte é em março. A obra de quase R$ 500 mil será custeada com recursos da Prefeitura e do Ministério da Integração Nacional.



Novo sistema



A Prefeitura de Jaraguá do Sul deve começar o ano de atividades com novo sistema de gestão pública. A intenção é agilizar o atendimento e dar mais autonomia aos moradores via internet. A implantação do sistema começou pelos serviços de cadastro econômico, nota fiscal eletrônica, protocolo web, procuradoria jurídica e o servidor público online.



Verbas de Mariani



Em 2016, Mauro Mariani (PMDB) viabilizou aproximadamente R$ 3,3 milhões para o Vale do Itapocu. Para Jaraguá, foram R$ 497 mil para melhorias na Arena por meio do Ministério do Turismo e R$ 1,5 milhão para a pavimentação com concreto no acesso à Chiesetta Alpina, no morro Boa Vista. Corupá recebeu, por meio de emenda parlamentar, R$ 900 mil para três pontes e R$ 400 mil para a Unidade Básica de Saúde.