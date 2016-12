Cinthia Raasch: Orçamento prevê R$ 80 milhões para a BR-280 em 2017

Portal Jaraguá 21/12/2016 | 08h03

Dos R$ 150 milhões previstos na emenda do Fórum Parlamentar Catarinense para a duplicação da BR-280 em 2017, foram aprovados R$ 30 milhões. A definição foi durante a votação do Orçamento da União para o ano que vem. O texto do orçamento já previa R$ 50 milhões. Com isso, a obra na rodovia deve ficar com R$ 80 milhões para o ano que vem. É pouco. As empreiteiras poderiam executar até R$ 21 milhões por mês. O que quer dizer que no ano o ideal seria disponibilizar R$ 252 milhões. Apesar de ser abaixo do ideal, o montante aprovado é maior do que o deste ano: R$ 62 milhões. O DNIT ainda vai elaborar o programa de serviços para 2017.



Ritmo lento



Falando ainda da rodovia, o ano será fechado com poucos avanços na BR-280. Do lote entre Araquari e Guaramirim, até agora foram executados 16,2% do previsto. Já no trecho entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, onde será feito o contorno rodoviário, os trabalhos estão em 17,2%. É no contorno que está em execução o primeiro túnel duplo da região. O DNIT admite que o ritmo está abaixo da capacidade das empresas.



Obras paradas no fim do ano



O DNIT paralisou as obras nas rodovias federais até 10 de janeiro. Depois disso, o órgão entende que a intensidade do tráfego não é motivo suficiente para manter a interrupção dos trabalhos. O departamento emitiu nota para esclarecer que comentários sobre pausa de 90 dias não procedem. Na BR-280, aliás, pela característica do solo "mole", se a obra for paralisada por um período longo, há risco de desmoronamento e perda do que já foi feito.



Projeto de mudanças no Issem



Está em análise na Procuradoria do Município de Jaraguá do Sul projeto de lei que reorganiza o Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem). A diretoria do instituto encaminhou o documento à Prefeitura. Entre as principais alterações está a reorganização da estrutura administrativa, do patrimônio e das aplicações financeiras. Se as mudanças forem aprovadas, no Issem Saúde, por exemplo, a adesão seria facultativa e permitiria inclusão de dependentes na condição de filhos até 21 anos e cônjuges, companheiros ou companheiras. A alíquota do servidor seria de 3% e 1% para cada dependente. O projeto também inclui serviços como acupuntura e quiropraxia.



Malwee sustentável



A Malwee divulgou seu Relatório Anual de Sustentabilidade. O documento apresenta dados positivos referentes a 2015, como redução de 27% das emissões de gases de efeito estufa em comparação a 2014. O uso de malha desfibrada (feita com resíduos do processo têxtil) aumentou 2,3% e o de malha PET ficou 20% maior em relação ao ano anterior. O aumento no consumo destes tecidos significa mais produtos sustentáveis no mercado e, consequentemente, menor utilização de recursos naturais.



Recesso



Hoje começa o ponto facultativo dos servidores da Câmara de Vereadores de Jaraguá. As férias coletivas vão de 2 a 22 de janeiro. Apenas alguns setores, como recepção e telefonia, permanecem em atendimento.