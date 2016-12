Cinthia Raasch: Ministério da Cultura aprova captação de R$ 2,7 milhões para realização do Femusc de 2017

Portal Jaraguá 07/12/2016 | 08h02

O Ministério da Cultura aprovou R$ 2,7 milhões para o Festival de Música de Santa Catarina (Femusc) de 2017. A solicitação do projeto era de R$ 3,45 milhões. O valor é uma autorização para que o festival de Jaraguá do Sul capte o recurso com empresas por meio da Lei Rouanet. Para o ano que vem, o número de vagas caiu pela metade e a quantidade de dias baixou de 14 para dez, mas prometem ser intensos e com a qualidade já conhecida do festival. O Femusc vai de 26 de janeiro a 4 de fevereiro.



Debate sobre ligações em áreas irregulares



Desde a tragédia de 2008, com mortes por deslizamentos em Jaraguá, discute-se na cidade uma maneira de coibir a ocupação irregular. A Prefeitura encaminhou um projeto de lei para proibir ligação de luz e água em loteamentos irregulares. No ano passado, a Câmara aprovou o texto, mas com emendas. Agora, a Prefeitura tenta eliminar as cláusulas que trouxeram mais permissividade. Nesta terça, Jocimar de Lima (PSDC) pediu vista do projeto com o argumento de que é inconstitucional negar os serviços à população. "Não estou dizendo que sou a favor de construções irregulares. A Prefeitura precisa fiscalizar os loteamentos irregulares", defendeu o vereador na tribuna. O projeto deve receber novas modificações antes de ser votado.



Homenagem aos voluntários



Na sessão desta terça, também teve homenagem aos bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul. No dia 5 de dezembro foi comemorado o Dia Internacional do Voluntário, e a instituição foi destacada como uma das mais importantes do município, com 50 anos de atuação.



Aumentou



Em Jaraguá, a gasolina já está mais cara. Tem posto que aumentou até 20 centavos, acima da previsão do Sindipetro SC, de ficar entre 12 e 18 centavos. Nas bombas, o litro chega a R$ 3,76. Nesta terça-feira, a gasolina já saiu das refinarias 8,1% mais cara e o diesel, 9,5%.



Diplomação de eleitos



As diplomações dos vereadores e prefeitos eleitos em Santa Catarina já começaram. Aqui na região, a primeira entrega dos documentos será em Massaranduba, no dia 12. É justamente lá que ainda paira a indefinição de quem será o prefeito. O julgamento em Brasília do registro da candidatura de Armindo Sesar Tassi (PMDB) pode ocorrer até o dia 19 de dezembro. Em Schroeder, a diplomação será no dia 13. Em Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá, ocorrerá no dia seguinte. A entrega dos diplomas é condicionada a dois requisitos: julgamento da prestação de contas e apresentação da quitação militar.



Em favor dos bombeiros



A Associação dos Bombeiros Voluntários de Schroeder realiza um baile neste sábado para arrecadar recursos. O evento será na Sociedade Bracinho. As atrações serão o Grupo Explosão Fandangueira e a Banda Elyte. O primeiro lote de ingressos custa R$ 15; o segundo, R$ 20; e na hora do evento, a entrada custará R$ 25. Ingressos antecipados podem ser comprado no Posto Cesário (Santa Luzia), Posto Mime Schroeder, Bar do Ademar, Posto 28, em Guaramirim, Mime Matriz e Gargamel.