Cinthia Raasch: Metalúrgicos e empresários não chegam a acordo sobre reajuste salarial em Jaraguá do Sul

Os sindicatos dos trabalhadores e dos empresários não fecharam acordo sobre o reajuste salarial dos metalúrgicos para o ano que vem. A categoria pede 10%, considerando a inflação acumulada no ano mais 2% de ganho de produção. O sindicato patronal mantém a intenção de conceder 3% e um abono de R$ 50 em maio para os trabalhadores com salário de até R$ 2.500. Os outros não teriam o adicional. A proposta foi considerada insuficiente.



"Prejuízo"



"Os trabalhadores tiveram prejuízo em 2016 com a inflação e com a redução de jornada e salários nas empresas”, argumenta Silvino Volz, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. A categoria recuou da solicitação inicial de 3% de ganho real nos salários.



Empresas querem manter redução



O Sindicato dos Metalúrgicos representa 21 mil trabalhadores de Jaraguá do Sul e região. Mais de 13 mil são da WEG. Silvino afirma que a empresa condiciona a concessão do reajuste aos funcionários à prorrogação da redução de jornada. Em 2016, a WEG teve seis meses de salários reduzidos na média de 9%. Há intenção de manter o encurtamento da folha e das atividades. O sindicato é contrário à medida. Com o recesso de fim de ano, as negociações devem ser retomadas a partir da segunda semana de janeiro. A assembleia da categoria será no dia 21 de janeiro.



Um pouco menos



Nesta quarta, a coluna informou que havia previsão de R$ 80 milhões para a duplicação da BR-280 no ano que vem. A confirmação veio um pouco menor. Serão R$ 75 milhões – R$ 45 milhões do orçamento federal e R$ 30 milhões de emenda do Fórum Parlamentar Catarinense. Mas na reta final de 2016 surgiu mais um repasse para a rodovia. Serão realocados R$ 15 milhões que iriam para a BR-282, mas sobraram. O valor será usado no pagamento de janeiro às empreiteiras.



Natal no Calçadão



O Núcleo de Dirigentes Lojistas do Calçadão prepara uma ação especial para esta sexta-feira. Das 16h às 21h, a via será fechada para instalação de brinquedos infláveis e pula-pula para as crianças. Na praça Ângelo Piazera há shows de neve às 20h30, às 21h e às 21h30. Tudo de graça. Em caso de chuva, as atividades do Natal no Calçadão serão canceladas.



Indefinição



Até o fechamento da coluna, não havia definição sobre Vicente Caropreso (PSDB) na Secretaria de Estado da Saúde. A reunião seria à noite, com a presença de Pavan e de outros deputados tucanos em Balneário Camboriú. Hoje ainda é possível que haja um almoço entre Dr. Vicente e Aécio Neves.



Ponto facultativo



Os órgãos estaduais com atuação em Jaraguá e região têm ponto facultativo de hoje até 6 de janeiro. As férias coletivas vão de 9 de janeiro e a 6 de fevereiro.



Campanha no shopping



Vai até o dia 30 a campanha de Natal do Jaraguá do Sul Park Shopping que sorteará um moto Harley-Davidson. A cada R$ 400 gastos no shopping, o cliente tem direito a um cupom. Consumidores que usarem cartões Caixa e Caixa Elo em máquinas Cielo recebem até quatro cupons. O sorteio será no dia 3 de janeiro.