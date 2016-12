Cinthia Raasch: Jaraguá do Sul tem um dos piores resultados na geração de emprego no Estado em 2016

Portal Jaraguá 30/12/2016 | 08h02

foi a segunda cidade do Estado que mais cortou postos de trabalho neste ano. Segundo os dados divulgados pelo, de janeiro até novembro, houve redução de 2.500 empregos. Sóeliminou mais, com 5.960 vagas fechadas no período. Esse ranking considera os municípios com mais de 30 mil habitantes.As demissões de Jaraguá neste ano foram puxadas pela. Apesar de muitas terem adotado estratégias como redução de jornada e férias coletivas, ainda houve cortes. O setor industrial fechou, sozinho, quase duas mil vagas nos dados parciais de 2016.Em novembro, oficou negativo, com redução de 300 vagas. No mês, apenas o comércio e a administração pública contrataram mais que demitiram. Indústria, construção civil e serviços continuaram cortando.se manteve sem grandes alterações, mas o balanço também é negativo. O saldo de janeiro a novembro ficou em. Nos dados parciais de 2016, foi o setor de serviços que mais demitiu, seguido da construção civil. O município oscilou mais quanto à quantidade de oportunidades, tendo mais meses positivos na comparação com Jaraguá. Novembro trouxe o pior resultado do ano: 78 postos de trabalho fechados.recebeu nesta quinta o depósito de R$ 2,7 milhões da multa pela repatriação de recursos – o mesmo valor de. Guaramirim receberá R$ 929 mil do governo federal.ficará com R$ 619 mil. Játerão R$ 516 mil depositados.renunciou ao cargo de prefeito depara o vice, o, assumir. Mas o que não tinha sido dito é que Tamanini foi nomeado presidente da autarquia. O decreto é de 15 de dezembro, mas os efeitos são retroativos ao dia 1º. O novo presidente garante que tem trabalhado direto e que as obras estão a pleno vapor. Tamanini destaca a ampliação de três quilômetros de rede ligando os bairrosneste mês.rendeu aproximadamente R$ 2,2 milhões à Prefeitura. Ainda há valores a serem computados, mas o secretário de, já considera o valor como positivo e dentro do projetado. Com esse recurso, as sobras da Câmara e um pouco a mais que o esperado da multa dos recursos repatriados, o déficit dadeve cair de R$ 20 milhões para aproximadamente R$ 17 milhões.