Cinthia Raasch: Corupá vai inaugurar nova sede da Prefeitura

Portal Jaraguá 29/12/2016 | 08h01

A Prefeitura de Corupá inaugura hoje a nova sede. A entrega era esperada em 2013, mas as dificuldades financeiras atrasaram os planos. A nova Prefeitura fica na antiga fábrica de espulas Baumle, no bairro 15 de Novembro, a cerca de dois quilômetros da sede atual. A construção foi motivada pela falta de espaço para abrigar toda a estrutura administrativa. Com 200 m² construídos, é difícil abrigar todos os servidores e atender em só um local os moradores. O terreno da sede nova tem 62 mil m². A inauguração será às 16h30.



Faltou dinheiro



A verba ficou curta para entregar antes a construção, principalmente por causa de indenizações trabalhistas e honorários, que custaram R$ 1,2 milhão aos cofres da Prefeitura. A sede nova toda custou aproximadamente R$ 2,5 milhões, considerando terreno, reformas e garagens.



Como vai ser



O prefeito eleito de Corupá, João Gottardi (PP), ainda vai analisar como ficará a disposição da estrutura municipal. "Primeiro, precisamos ver a real situação da nova Prefeitura e devagar quero ir levando as secretarias", pondera. Gottardi afirma que precisa verificar as condições da rede elétrica e a necessidade de uma subestação própria. Isso pensando nos aparelhos de ar condicionado. A prioridade é levar a Secretaria de Obras para o prédio novo e depois a Saúde. As duas pastas atuam em prédios alugados. A última etapa seria levar a Administração.



Como era para ser



O prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB), que deixou o cargo para dar lugar ao vice há um mês, planejou usar a sede atual para a Secretaria de Turismo e o Conselho Tutelar e deslocar todos os outros serviços para o prédio novo.



Prazos para notas eletrônicas



Com um novo sistema de gestão em implantação na Prefeitura de Jaraguá do Sul, os contribuintes prestadores de serviço precisam estar atentos aos prazos para emissão na nota fiscal eletrônica de serviços. De acordo com as atividades, os prazos-limite ficam entre 31 de março e 31 de maio. Mas os prestadores já poderão aderir ao sistema a partir do dia 2 de janeiro no portal da Prefeitura na internet, porém, a liberação dos pedidos de acesso protocolados somente será efetuada a partir de 13 do mesmo mês.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Livro eletrônico



Já os contribuintes que utilizam apenas o livro eletrônico de serviços deverão aderir ao sistema de escrituração fiscal de 2 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017. Mais informações ainda constarão em decretos a serem divulgados.



Posse



No domingo, serão empossados os eleitos para a gestão 2017-2020. Em Jaraguá, a cerimônia será às 17 horas, no Grande Teatro da Scar. Em Guaramirim, a posse está marcada para as 18h, na Câmara de Vereadores. Em Corupá, será às 17h, no Seminário. Massaranduba empossará os eleitos às 17h, no pavilhão da Fecarroz. E Schroeder, a única cidade da região a realizar a posse pela manhã, fará a cerimônia às 8h, no auditório da Associação Empresarial (Acias).