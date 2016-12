Cinthia Raasch: Caso de Zé da Farmácia será julgado no último dia do prazo

Portal Jaraguá 09/12/2016 | 08h04

Jeferson de Oliveira (PSD), presidente da comissão processante que analisa a cassação de Zé da Farmácia (PSC), anunciou que a manutenção do mandato será colocada em votação na semana que vem, provavelmente na quinta-feira. Se a data for confirmada, será dia 15, fechando 90 dias desde a abertura da comissão – exatamente o limite do prazo regimental para a apuração. Assim, se for cassado mesmo, Zé só vai deixar de participar de uma sessão. No dia 20, começa o recesso da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.

Pressa da imprensa



Oliveira declarou que terminou ontem o prazo para as considerações finais da defesa, o que possibilita então a votação. "Para acabarmos de uma vez por toda com a pressa que a imprensa e algumas pessoas têm", frisou. O Ministério Público apura se os integrantes da comissão incorreram em improbidade administrativa por procrastinação. A Lei Orgânica prevê a possibilidade de cassação na sessão seguinte à conclusão de um processo. Zé foi condenado por tráfico de drogas ao vender medicamentos ilegalmente. O vereador continua presidindo a Câmara, com salário acima de R$ 16 mil.



Insuficiente, mas coerente



O comando do 14º Batalhão de Polícia Militar em Jaraguá considera que 16 novos soldados e um aspirante a oficial são insuficientes para a região, mas reconhece que, diante da situação do Estado e do País, houve distribuição equilibrada. Outros batalhões do mesmo porte receberão quantidades equivalentes de reforço. Na semana que vem, serão formados 695 novos PMs no Estado. Juntas, as cinco cidades que compõem o batalhão (Jaraguá, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e Corupá) têm hoje 215 policiais militares.



Investigação de compra de votos



Na segunda-feira, Ademir Sprung, presidente do PMDB em Massaranduba, participa de audiência no Fórum de Guaramirim. No dia das eleições, foi detido sob suspeita de tentar comprar votos. Ele foi acusado de oferecer R$ 50 para uma eleitora. Sprung foi liberado depois de pagar fiança de aproximadamente R$ 3.500. Ele nega as acusações e afirma que “se trata de uma armação arquitetada por aqueles que não conseguem ganhar as eleições nas urnas e criam factoides para tentar exercer o mandato por meio de decisões judiciais”. O comentário faz referência ao resultado na Prefeitura: Armindo Sesar Tassi (PMDB) fez mais votos, mas ainda tenta registrar a candidatura.



Nova ambulância



Schroeder recebeu da Secretaria de Estado da Saúde uma nova ambulância no valor de R$ 137,8 mil. Jaraguá também deve receber um veículo para o Samu.



Secretariado

Antídio Lunelli (PMDB) apresenta hoje sua equipe completa de governo.



Novidades no shopping



A Arcoplex confirmou que vai abrir a quinta sala de cinema no Jaraguá do Sul Park Shopping, completando assim a expansão no empreendimento. A abertura deve ser ainda em dezembro. Em breve, também será aberta a Popi Alexandre. A loja é especializada em moda feminina e camisetas personalizadas. Além disso, a Chocolates Gramado deixou de ser quiosque e virou loja com cafeteria.