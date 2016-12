Cinthia Raasch: Câmara de Jaraguá do Sul aprova reforma de Antídio Lunelli para a Prefeitura

Portal Jaraguá 24/12/2016 | 08h02

Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram a reforma organizacional da Prefeitura de Jaraguá do Sul para a próxima gestão. Entre as mudanças apresentadas por Antídio Lunelli (PMDB) está a junção das fundações de Cultura e Esporte em uma secretaria. Ainda assim, haverá dez pastas: Educação; Saúde; Assistência Social e Habitação; Urbanismo e Planejamento; Obras e Serviços Públicos; Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo; Administração; Fazenda; Cultura, Esporte e Lazer. Hoje são 11 secretarias. A promessa é que a estrutura administrativa fique com a metade do número atual de comissionados.



Bolsa-técnico

Entre as pautas aprovadas na manhã dessa sexta, também está o projeto que altera o modelo de contratação dos técnicos das modalidades esportivas de Jaraguá. Hoje, os técnicos ocupam cargos comissionados. Com a sanção da lei, serão selecionados por edital, ou seja, pelo currículo e receberão o valor da bolsa. A Prefeitura já havia sido notificada pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o modelo de contratação desses profissionais. Com a mudança, os técnicos deixam de receber 13º salário, por exemplo. E o município reduz 35 cargos comissionados, além de cortar despesas à metade.



Vendas de Natal

A expectativa é que o sábado seja de movimento maior nas lojas. Até essa sexta, as vendas ainda não tinham atingido o esperado para o Natal. O presidente da CDL de Jaraguá do Sul, Marcelo Nasato, considera que se não houver uma reação nessas últimas horas de portas abertas, o volume ficará abaixo do ano passado.



Mesa diretora aprovada

Em reunião entre PMDB e PP, ficou definida a mesa diretora que a bancada apoiará na Câmara de Vereadores. A intenção é ter em 2017, Pedro Garcia (PMDB) como presidente, Anderson Kassner (PP) como vice-presidente e Marcelindo Gruner (PTB) como primeiro-secretário. As siglas da situação tem sete dos onze vereadores. Em 2018, o grupo definiu que terá Anderson Kassner na presidência. Kassner foi o vereador mais votado, com 3.550 votos. Apoiam essas decisões os presidentes dos partidos Carlos Chiodini (PMDB) e Ademir Izidoro (PP).



Não foram

Nas sessões extraordinárias, não estiveram presentes apenas os vereadores Arlindo Rincos (PSD) e Jocimar de Lima (PSDC).

Ficou para ano que vem

Ademar Winter demonstrou indignação ao ver em votação projetos apresentados pelo Executivo há poucos dias. O vereador pediu vista do projeto de regularização fundiária e da proposta que prevê recolhimento de até 600 litros de resíduos sólidos por semana por estabelecimento. Quem produzir mais, caso o projeto passe, será responsável pelo encaminhamento dos materiais ou pagará multa.



Corajoso

"Apesar de ter sido meu adversário, não posso deixar de destacar a coragem de apresentar reforma administrativa. Coragem essa que o prefeito Dieter Janssen não teve e que trabalhou quatro anos com modelo de gestão da prefeita Cecília Konell", declarou Jair Pedri na tribuna.