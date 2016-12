Cinthia Raasch: Balanço dos gastos dos vereadores de Jaraguá nesta legislatura

Portal Jaraguá 23/12/2016 | 08h01

Fim de ano é sempre momento de balanço. Fim de mandato também precisa ser. Em quatro anos na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, os 11 vereadores gastaram aproximadamente R$ 372 mil com despesas de gabinete, que incluem gastos com telefonia, passagens, deslocamentos, diárias, impressões e materiais de escritório. De 2013 a 2016, o ex-presidente José Ozório de Ávila (PSC) foi quem mais gastou. Foram mais de R$ 63 mil, o equivalente a 17% do total. Mas não foi a despesa decorrente da presidência que puxou os gastos para cima. Os gastos de Zé da Farmácia foram maiores em 2015, quando Natália Petry (PMDB) era a presidente. Além disso, as despesas da presidência são somadas separadamente. Importante destacar: os dados do mês atual ainda não foram divulgados.



Na sequência do ranking



Na sequência das maiores despesas ficaram Jocimar de Lima (PSDC), com gastos de R$ 50.800, e João Fiamoncini (PSD), que fecha o mandato com R$ 42.600 para custear o gabinete. Esses valores não incluem os salários. É importante deixar claro que os vereadores têm direito às verbas.



Econômico



Na contramão das despesas ficou Ademar Winter (PSDB). Em quatro anos, o tucano teve gastos de R$ 11.700 no gabinete.



Hora extra



Correndo contra o tempo, o recém-eleito presidente da Câmara, Amarildo Sarti (PSDB), tenta agilizar votações. A expectativa é realizar hoje duas sessões extraordinárias para votar o novo organograma da Prefeitura e projetos como o que flexibiliza a regularização fundiária e a proposta que dispõe sobre publicidade ao ar livre. Como as sessões ordinárias da nova gestão começam a partir de fevereiro, Sarti quer já encaminhar temas que considera importantes e, claro, deixar sua marca na primeira vez que senta na cadeira da presidência. A Câmara já está em recesso, mas a expectativa é de atingir o quórum necessário.



Sobras devolvidas



Dos R$ 14 milhões para o Legislativo em 2016, aproximadamente R$ 5 milhões de sobra foram devolvidos agora à Prefeitura de Jaraguá. Poderia ter sido antes, ao menos uma parte.



Sem decisão



Está enrolado. Ainda não há consenso no PSDB sobre Vicente Caropreso na Secretaria de Estado da Saúde. Agora, fala-se em deixar a decisão para janeiro.



De férias



Jaraguá já começa a ficar mais vazia. As maiores empresas entram em férias coletivas na segunda-feira. A volta às atividades fica para meados de janeiro.