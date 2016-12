Cinthia Raasch: Apenas Massaranduba terá acréscimo no repasse do ICMS em 2017 no Vale do Itapocu

Portal Jaraguá 19/12/2016 | 07h41

No Vale do Itapocu, apenas Massaranduba terá incremento no repasse de ICMS no ano que vem. O aumento será de 1,6%, o que representa quase R$ 180 mil. Já Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Corupá terão queda. Como a coluna trouxe, Jaraguá terá uma das maiores retrações de Santa Catarina, com 10,6% a menos. Depois, vem Schroeder, com redução de 4,4%, representando R$ 360 mil. Na sequência está Guaramirim, com 1,8% de queda na alíquota. Serão R$ 716 mil a menos no caixa. Corupá ficará com repasse 0,7% menor – R$ 55 mil de redução.



Vota cassação

Será nesta segunda-feira a sessão que votará se Zé da Farmácia (PSC) continua com o mandato ou se será cassado. Na sequência, está prevista a última sessão do ano legislativo de Jaraguá.



Centro Up!

Nesta segunda, será a assinatura da ordem de serviço para reforma do galpão que abrigará o Centro Up! de Jaraguá, com área de 1.500 m2. A reforma terá custo de R$ 809 mil, com recursos de convênio firmado com o governo do Estado. O prazo de execução da obra é de cinco meses. O Centro, no bairro Três Rios do Sul, apoiará empreendimentos inovadores derivados de projeto de pré-incubação.



Emenda para o São José

O deputado Marco Tebaldi (PSDB) entregou emenda parlamentar de R$ 200 mil para o Hospital São José de Jaraguá. O valor, já empenhado pelo Ministério da Saúde, será aplicado na estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. Tebaldi se comprometeu ainda, em parceria com outros deputados e senadores, em pleitear uma emenda coletiva para aquisição de um acelerador linear para o atendimento de oncologia.



Pavimentação no Jaraguá 99

A Prefeitura de Jaraguá assinou convênio com a Caixa para pavimentação da rua Otto Georg, no Jaraguá 99. O repasse de quase R$ 353 mil é do Ministério das Cidades por meio de emenda parlamentar de Esperidião Amin (PP).



Homenagem à população negra

Será entregue nesta segunda-feira na Praça 7 de setembro, na avenida Getúlio Vargas, o monumento em homenagem à população negra de Jaraguá. A obra representa o reconhecimento pelo trabalho e contribuição no desenvolvimento da cidade, desde a chegada dos primeiros canoeiros, com Emílio Carlos Jourdan, em 1876.



Inaugurações em Corupá

Nesse fim de semana foram inauguradas em Corupá a Praça dos Imigrantes, no bairro Vila Izabel, e a pavimentação da rua Roberto Seidel. O asfalto novo, a partir da entrada do Seminário sentido bairro, tem três quilômetros. Importante para a cidade, mas pela foto encaminhada pela assessoria do Estado, é preciso esclarecer que ciclovia não é estacionamento.



Quase férias

Esta segunda e terça-feira serão os últimos dias de atividades nas escolas e nos centros de educação infantil municipais de Jaraguá. O momento é de exames finais e plantão. A previsão é de que as aulas sejam retomadas no dia 6 de fevereiro.