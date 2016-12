Cinthia Raasch: Antídio Lunelli vai promover uma renovação no secretariado

Portal Jaraguá 10/12/2016 | 08h05

Antídio Lunelli (PMDB) substituirá quase todo o primeiro escalão da Prefeitura de Jaraguá do Sul no ano que vem. Da equipe atual, permanecem apenas Leocádio Neves e Silva, que continua à frente da Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente (Fujama); Ademir Izidoro (PP), que fica na presidência do Samae; e Ademar Possamai (DEM), que deixa a Secretaria de Administração e Fazenda e passa para o comando do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem).



Todos os outros 13 nomes não estão atualmente na Administração, mas alguns já passaram pelas pastas. A nova chefe de gabinete, Manu Wolff (PMDB), já foi secretária da Saúde e da Assistência Social. Natália Petry (PMDB), que ocupará a recém-criada Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, já foi secretária de Assistência Social, entre outros cargos.



Secretariado técnico



Lunelli destacou que, diante do momento econômico tumultuado, montou uma equipe para vencer as batalhas que estão pela frente. O vice, Udo Wagner (PP), que será o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, falou do perfil técnico dos escolhidos. Sobre o enxugamento prometido da máquina, a nova gestão garante que haverá reduções, com o aproveitamento de funcionários de carreira em cargos de liderança. O exemplo é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, totalmente composta por servidores.



Administração enxuta



"Terei no máximo 50 comissionados. O restante da equipe será composto por funcionários de carreira. Nunca houve administração tão enxuta", promete Antídio. Atualmente, a Prefeitura conta com 90 comissionados.



Recados



Antídio também mandou recados. À imprensa, abandonou o texto preparado para ser lido para esbravejar. "Não distorçam as informações que saem da minha boca”, disparou. Foi resposta a nota de veículo de comunicação que afirmava que o prefeito eleito considera baixo o salário de um secretário, que é de mais de R$ 16 mil. Antídio explicou que era uma comparação com a iniciativa privada, que paga salários mais altos. Aos secretários, rasgou elogios e pediu empenho. “Manu, você em que ser meu para-choque”. Sobre o vice: "Um gentleman, ao contrário de mim”. E para Argos Burgardt, secretário de Administração, mencionou truques de mágica para contornar a situação financeira.



Roubos e furtos



Todos os 15 agentes e dois delegados recém-formados pela Acadepol direcionados para a regional de Jaraguá já estão atuando. A divisão de furtos e roubos começará a atuar na segunda-feira, na estrutura da delegacia da domarca. O setor será comandado pelo delegado Eric Uratani, que atuará junto com um escrivão e cinco agentes.



Agora vai



Depois de dois adiamentos, a troca do comando do 14º Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá ficou para a próxima terça-feira. O tenente-coronel Gildo Martins de Andrade Filho assumirá o posto do coronel Rogério Vonk.