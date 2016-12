Cinthia Raasch: Antes de baixar, passagem do ônibus sobe em Jaraguá

Portal Jaraguá 08/12/2016 | 08h02

Diante do novo edital a ser lançado do transporte coletivo de Jaraguá do Sul que prevê tarifa mais baixa, o aumento a partir de domingo causa estranheza. O decreto assinado nesta quarta-feira pelo prefeito Dieter Janssen estabelece que, a partir do dia 11, os valores passam a ser de R$ 4 para a passagem antecipada e R$ 4,35 para a embarcada. Hoje, as tarifas são de R$ 3,65 e R$ 3,90. A nova cobrança fica entre as mais altas do País. Em Joinville, que já foi apontada como a detentora da passagem mais cara do Brasil, os valores são de R$ 3,70 e R$ 4,50. E, para lembrar, os cálculos para a nova concessão projetam teto de R$ 3,49. O edital ainda não foi lançado.



Inflação e menos passageiros



De acordo com o decreto, o aumento da tarifa é fundamentado em estudos da Secretaria Municipal do Urbanismo e tem a aprovação do Conselho Municipal de Transporte Urbano (Comtransp). O levantamento considera, entre outros fatores, os índices inflacionários desde o último reajuste concedido à empresa (em janeiro, de 8,3%) e a redução do número de passageiros pagantes transportados em 14,5%.



Canarinho queria mais



A Viação Canarinho havia pedido R$ 4,36 para a passagem antecipada. Já o valor para a embarcada seria estipulado pela Prefeitura. Como a proposta não foi atendida, a empresa considera alterar linhas. Mas, para isso, precisará de autorização do município.



"Milagre"



A Canarinho já pede R$ 41 milhões de indenização por prejuízos acumulados. Com o reajuste autorizado abaixo do solicitado, talvez haja uma atualização do montante questionado judicialmente. Tudo vai depender de como ficará a demanda de passageiros. Mesmo assim, segundo o gerente da Canarinho, Rubens Missfeldt, a empresa vai participar da nova concorrência, mas precisa calcular se é possível atender à exigência de R$ 3,49 no máximo. "Eles falam que será possível reduzir a frota na nova concessão, mas isso não adianta. A gente precisa reduzir a quilometragem para reduzir custos. E isso não parece que será reduzido. O milagre deve estar em outra coisa", avalia.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Professores no Chile



A Prefeitura e a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs) premiaram nesta quarta à noite os educadores Nota 1000. Três professores e dois diretores da rede municipal receberam uma viagem para o Chile. O grupo conhecerá a infraestrutura e as propostas de trabalho que fazem do país uma das referências da América do Sul na educação. As viagens são patrocinadas pela Acijs. São premiados os professores que alcançam as maiores notas nas avaliações de desempenho e que apresentaram os melhores relatórios de experiências. Após a viagem, os educadores têm o compromisso de compartilhar o aprendizado com os colegas. Neste ano, um grupo foi para a Alemanha.



Malwee premiada



A Malwee recebe hoje o Prêmio Fritz Müller, da Fatma. O destaque é entregue às corporações e instituições que desenvolvem ações importantes na área ambiental. O Grupo Malwee foi escolhido na categoria produto ecológico por utilizar restos de malha, garrafas pet e meias usadas para produzir moda, estimular a solidariedade e fazer o bem. A premiação será às 19h30, na Fiesc, em Florianópolis.