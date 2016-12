Cinthia Raasch: A burocracia para construir em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 14/12/2016 | 08h01

A vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul, Eliziana dos Reis, elogiou na tribuna da Câmara de Vereadores a aprovação da atualização do Código de Obras do município. “Não podemos mais aceitar que o maior tempo de uma obra seja gasto com aprovação de projetos em órgãos públicos”, declarou. Nesta terça-feira, os vereadores aprovaram projeto do Executivo que simplifica o processo de análise de projetos de construção. O código em vigor é de 1988. A principal mudança é a extinção da necessidade de análise prévia. Para a associação, a burocracia dificulta o desenvolvimento. Com mais agilidade, existe expectativa de mais investimentos, rapidez para adquirir crédito imobiliário, financiamentos, maior movimentação de recursos com compra de material de construção e contratação de técnicos. A expectativa é atingir o que Joinville conseguiu, que, segundo Eliziana, hoje leva 15 dias para análises que antes levavam dois meses.



Passageiros pedem melhorias



Na audiência pública do transporte coletivo de Jaraguá, entre os pontos mais levantados estiveram mudanças de horários de linhas, melhorias no sistema de informação e fiscalização do cumprimento dos serviços. Parte das queixas deve ser resolvida com sistema de GPS para monitorar deslocamentos dos ônibus. Os usuários também cobraram adequação da estrutura do terminal e dos pontos de ônibus. Essas melhorias já estão previstas no edital. Outra reivindicação que deve ser atendida é a acessibilidade em todos os veículos. Além de toda a frota adaptada, a intenção é que haja ainda três micro-ônibus para o transporte de cadeirantes.



Próximos passos



Agora, a comissão de elaboração do edital aguarda a resolução de pendências jurídicas, entre elas, a aprovação dos planos de transporte e mobilidade na Câmara, para então enviar o texto do edital ao Tribunal de Contas do Estado. Depois, o tribunal tem dois meses para aprovar o documento ou sugerir modificações. Tendo a aprovação do tribunal, o edital pode ser lançado e as empresas podem se inscrever. A previsão é de que isso aconteça até junho de 2017.



Multa para suspender processo



Em audiência com o juiz eleitoral Guy Estevão Berkenbrock, o presidente do PMDB em Massaranduba, Ademir Sprung, aceitou as condições para que o processo que o acusa de compra de votos fosse suspenso. Sprung aceitou pagar R$ 15 mil e comparecer mensalmente ao cartório eleitoral por dois anos para justificar suas atividades.



Doente



Na semana da votação da cassação do presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá, José Ozório de Ávila (PSC) apresentou atestado médico e afastou-se por 15 dias. No lugar dele assumiu a suplente Maristela Menel (PSD), que fica no cargo até 27 de dezembro.



Enem no presídio



Ontem e hoje são dias de Enem nos presídios do Brasil. Em Jaraguá, 190 detentos fazem as provas. Cada prova tem 45 questões, número idêntico ao do Enem tradicional e também são elaboradas com base na teoria de resposta ao item (TRI), o que possibilita a comparação entre os resultados de ambas.