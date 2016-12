Anhanguera de Jaraguá do Sul lança curso de graduação em Enfermagem

Educação 09/12/2016 | 09h13

A Faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul lança o novo curso de graduação em Enfermagem, no período matutino e noturno, com a duração de cinco anos. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, o Estado possui mais de 53 mil profissionais da área, mais de 7 mil auxiliares, mais de 12 mil enfermeiros e mais de 33 mil técnicos. A estatística mostra que a enfermagem é composta por um quadro de cerca de 23% de enfermeiros (com nível superior) em Santa Catarina.



O mercado de trabalho da área, principalmente direcionado à saúde da família, está em expansão. Ser Enfermeiro nos dias de hoje significa muito mais do que cuidar diretamente do paciente e da família. O governo federal, por exemplo, mantém um programa com equipes que contam, no mínimo, com um enfermeiro. O profissional desta área também pode trabalhar em centros de estética, escolas infantis, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios empresariais, hospitais, entre outros.



Em Jaraguá do Sul, há campo para profissionais da área. O Hospital e Maternidade Jaraguá é, atualmente, referência para a região norte catarinense, na especialidade de cardiologia. O Hospital São José encontra-se na terceira e última fase do Plano de Expansão e Modernização e quando concluído contará com 306 leitos de internação e 30 leitos de UTI. Assim, alcançará a condição de maior hospital de Santa Catarina em clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, terapia intensiva adulta, diagnóstico por imagem e atendimento de urgência e emergência.



Vestibular Solidário

Interessados em ingressar na área de enfermagem podem realizar o vestibular solidário nos dias 10 ou 17 de dezembro, das 9h às 15h. Para realizar a inscrição os candidatos devem trazer 1 kg de alimento não perecível. Os vestibulandos podem se inscrever pelo portal http://www.vestibulares.br/, na unidade, ou pelo telefone: (47) 2107-4700.



SERVIÇO:

Vestibular Solidário da Anhanguera de Jaraguá do Sul

Datas: 10 e 17 de dezembro (sábados)

Horário: das 9h às 15h

Site: http://www.vestibulares.br/