Papai Noel chega ao Jaraguá do Sul Park Shopping no próximo dia 25, em Jaraguá do Sul

Natal 16/11/2016 | 10h26

A chegada do Papai Noel ao Jaraguá do Sul Park Shopping já tem data confirmada: no dia 25 de novembro, o Bom Velhinho desembarca no empreendimento. O encontro do público com o Papai Noel acontecerá no piso L3, às 20 horas.



Depois da entrada, que promete ser uma grande surpresa para o público, os visitantes poderão acompanhá-lo enquanto faz o acendimento oficial das luzes e da decoração natalina.



Conforme a equipe de Marketing do Jaraguá do Sul Park Shopping, a árvore de Natal terá mais de dez metros de altura e será instalada no piso L2. No local, também haverá cascata de luzes e uma orquestra de ursos com show animatrônico de hora em hora.



Já o trono do Papai Noel ficará no piso L1. Depois de percorrer todo o shopping, o Bom Velhinho ainda atenderá as crianças. Ele permanece à disposição dos pequenos, diariamente, até o dia 24 de dezembro, em horários específicos.