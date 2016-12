Menino de 11 anos é vítima de afogamento em rio, em Jaraguá do Sul

Fatalidade 15/11/2016 | 19h24

Um menino de 11 anos sofreu afogamento e morreu em Jaraguá do Sul na tarde desta terça-feira. Por volta das 16h30, os Bombeiros Voluntários de Jaraguá foram acionados para prestar atendimento à criança, que havia sido retirada do rio Itapocuzinho por pessoas que passavam pelo local. O acidente ocorreu perto da rua Germano Wagner, no bairro Centenário, e mobilizou também equipes do Samu e do 2ª Cia de Aviação (Graer) de Joinville, que deslocou o helicóptero Águia para a cidade.



Segundo informações passadas aos Bombeiros Voluntários, o menino teria caído no rio. Pessoas que passavam perto do rio foram chamadas por outro garoto e ajudaram a tirar a criança da água. Ele estava em parada cardiorrespiratória e por mais de 50 minutos as equipes dos bombeiros e do Samu fizeram a reanimação até conseguir a volta dos batimentos cardíacos. Ele foi levado para o Hospital Jaraguá, mas sofreu outra parada cardiorrespiratória e morreu.