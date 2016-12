Medalhista olímpico Felipe Wu participa da 28ª Schützenfest

Festa germânica 15/11/2016 | 14h55

O medalhista olímpico de tiro Felipe Wu, prata nas Olímpiadas do Rio, e a namorada Rosane Budag, recordista sulamericana de tiro carabina, foram os convidados especiais da 28ª Schützenfest. O casal marcou presença na noite de segunda-feira e neste feriado de terça-feira, no Parque de Eventos de Jaraguá do Sul.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Schützenfest em números



Trajados a caráter para a festa tipicamente germânica, Felipe e Rosane praticaram o tiro nos estandes da festa Além da demonstração de tiro, das fotos, autógrafos e entrevistas, o casal participou do desfile interno da festa e foram homenageados pelo prefeito Dieter Janssen e pelos presidentes da Fundação Cultural Sidnei Lopes, da Comissão Organizadora da Schützenfest Marcelo Prochnow e da Associação de Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu Wilson Bruch. Eles também ganharam souvenirs da festa e livros sobre a história de Jaraguá do Sul e das sociedades de tiro, tradição trazida para da região pelos imigrantes alemães no começo do século 19.



— As armas utilizadas aqui são semelhantes às armas de tiro olímpico e a forma de concentração e prática deste tipo de tiro é o mesmo de um atirador esportivo —, disse Felipe.



Apesar de ter ido a primeira vez na festa, não é a primeira vez do atirador em Jaraguá do Sul. Ele já esteve na cidade outras vezes por causa do amigo do também atirador e um dos maiores medalhistas jaraguaenses de tiro Samuel Lopes.

A 28ª edição da Schützenfest segue até o próximo domingo (20) com muitas atrações para o público, de competições de tiro a gastronomia típico, mais de 15 tipos de chope, bailes, apresentações culturais, venda de artesanato e souvernirs e brinquedos para as crianças.