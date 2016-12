Jovem é hospitalizado em estado grave após acidente em Jaraguá do Sul

Trânsito 25/11/2016 | 11h08

Um homem foi encaminhado ao hospital em estado grave depois de um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira em Jaraguá do Sul, Norte de SC.



De acordo com a Polícia Militar, Jorge Weandorff, de 25 anos, dirigia uma Sportage na rua Jorge Czerniewicz, no bairro Czerniewicz, quando perdeu o controle do veículo e bateu numa placa de sinalização e depois contra um poste, o que deixou algumas casas sem energia.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



No acidente, que ocorreu por volta das 3 horas, o veículo chegou a bater na traseira de uma Saveiro estacionada no local e também atingiu as instalações de duas salas comerciais. Até 10h15 desta sexta-feira a rua estava interditada para retirada do poste.



Segundo os bombeiros de Jaraguá, a vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida com traumatismo craniano e teve parada cardiorrespiratória.



A assessoria do Hospital São José informou que o jovem permanece na sala de emergência do pronto socorro e não passou mais informações.