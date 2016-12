Homem de 60 anos morre em acidente na BR-280, em Guaramirim

Morte no trânsito 16/11/2016 | 14h18

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente no quilômetro 58 da BR-280, no fim da manhã desta quarta-feira. A colisão ocorreu próximo ao entroncamento com a BR-101, em Guaramirim.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guaramirim, que atendeu à ocorrência, o acidente envolveu um veículo Cobalt, com placas de Barra Velha, e um caminhão de São Bento do Sul.



O motorista do carro, Dirceu Skoski Oliveira, 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro passageiro era Eni Maria Delfino Oliveira, 63 anos. Ela foi encaminhada para o Hospital São José, em Joinville, com lesões graves.



A pista ficou parcialmente interrompida por uma hora para a retirada dos veículos. Mas o trânsito no local já está normalizado, segundo a PRF.



A PRF ainda vai investigar as circunstâncias em que ocorreram o acidente, mas informações preliminares indicam que o motorista do Cobalt pode ter tentado fazer um retorno no entroncamento, e acabou atingido pelo caminhão.