Homem acusado de tentativa de estupro é preso em Jaraguá do Sul

Um homem foi preso em Jaraguá do Sul após ser acusado de tentativa de estupro na noite desta quarta-feira.



De acordo com a Polícia Militar, uma mulher relatou que estava caminhando quando o homem a abordou em posse de um facão, a derrubou e a agrediu. O crime ocorreu no bairro Barra do Rio do Cerro, em Jaraguá. Segundo a PM, a mulher disse ter mordido a mão do agressor e conseguido fugir.



Após a denúncia, a polícia fez rondas na região, com o auxílio de cães farejadores. Os policiais foram informados que um homem estaria pulando muros próximo ao local do crime, o que levou à localização e à prisão do suspeito. Ele estava com uma lesão na mão, aparentemente causada pela mordida relatada pela vítima. A PM de Jaraguá informou que o suspeito apresentou um comportamento agitado e respondeu aos questionamentos de maneira contraditória.



Diante destes indícios, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. A vítima, depois de receber atendimento médico, se deslocou à unidade e reconheceu o suspeito.