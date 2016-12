Funcionários públicos municipais de Jaraguá do Sul terão férias coletivas

Portal Jaraguá 29/11/2016 | 08h02

A Prefeitura de Jaraguá do Sul decretou férias coletivas no período de 2 a 21 de janeiro de 2017. De acordo com o secretário de Administração e Fazenda, Ademar Possamai, a medida vai ajudar também a segurar as contas da Prefeitura, que deixa de gastar com luz, água, material de expediente e combustível, por exemplo. Segundo o secretário, ainda não foi feita uma estimativa de quanto a Prefeitura vai economizar, mas Possamai avalia que a medida de contenção traga, pelo menos, uma redução de R$ 250 mil nas despesas. “Tenho esse valor com base na economia feita com o turno reduzido na Prefeitura”, deduz. Durante o período de férias, alerta o secretário, os serviços essenciais serão mantidos. Nesta segunda-feira, o prefeito Dieter Janssesn decretou ponto facultativo nos órgãos públicos nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, e recesso no período de 24 de dezembro a 1º de janeiro de 2017.



Refis 2016



Ativado desde o dia 23, o Programa de Recuperação Fiscal de Jaraguá do Sul (Refis Jaraguá 2016) já recebeu R$ 160 mil e já emitiu R$ 1,291 milhão em guias, que devem ser pagas até o dia 30 pelos contribuintes que aderiram ao programa da Prefeitura. A informação é do secretário da Fazenda, Ademar Possamai. O objetivo do Refis é promover a regularização de créditos do município, oferecendo opções para os contribuintes inadimplentes coloquem suas contas com a Prefeitura em dia.



Em Schroeder



O Programa de Recuperação Fiscal também está em andamento na Prefeitura de Schroeder. A medida vale para o contribuinte que tenha sido notificado ou com lançamento do débito ocorrido até 31 de dezembro de 2015, o qual poderá ser recolhido em cota única ou parcelado, com anistia incidente sobre a multa e juros de mora. O Refis permite a quitação com 90% de desconto até o dia 10 de dezembro. De 11 até 18 de dezembro, os contribuintes podem realizar o pagamento com 80% de desconto. Além disso, o débito pode ser parcelado em quatro vezes, com até 75% de desconto de juros e multa. Mais informações pelo telefone 3374-6500.



Ciranda Literária



A Fundação Cultural de Guaramirim promove nesta terça-feira a sétima Ciranda Literária, a partir das 19h30, na Biblioteca Municipal Professora Maria Iva Cabral da Luz (rua Irineu Vilela Veiga, 222, no Centro). O evento contará com a presença do designer gráfico, ilustrador e escritor Roberto Lanznaster.