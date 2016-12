Femusc de 2017, em Jaraguá, tem abertura definida

Portal Jaraguá 28/11/2016 | 08h02

Na abertura da 12ª edição do Festival de Música de Santa Catarina (Femusc), o diretor artístico, Alex Klein, vai reunir músicos que enviaram vídeos de inscrições para o evento e cujos trabalhos surpreenderam o maestro. O festival acontece de 26 de janeiro a 4 de fevereiro, no Centro Cultural da Scar, em Jaraguá do Sul.



— Teremos um espetáculo de virtuosismo, que reflete o meu ‘susto’ anual com as audições. Quero dividir com o público — explica Klein.



O público do Femusc também assistirá às apresentações de músicas como a Sinfonia nº 2, de Gustav Mahler, a abertura de O Barbeiro de Sevilha, do italiano Giacomo Rossini, e a ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart. Em homenagem ao aniversário do compositor austríaco, ainda haverá um concerto especial no dia 27 de janeiro. A programação completa estará disponível, em breve, no site www.femusc.com.br.



Presente de Natal



A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul aprovou, na semana passada, projeto que prevê o pagamento de abono de Natal no valor de R$ 850 para os 49 servidores da casa. O benefício será pago em dezembro. O projeto foi aprovado com cinco votos a favor e quatro contra. Foram favoráveis os vereadores Ademar Winter, Jeferson de Oliveira, João Fiamoncini, Jocimar de Lima e Celso Hille. Já Amarildo Sarti, Eugênio Juraszek, Natália Petry e Hideraldo Colle foram contrários à medida.



Criminalidade



A Polícia Militar vai apresentar nesta terça-feira, no Conselho Comunitário de Segurança de Guaramirim, as ocorrências com maior incidência na cidade. A ideia é mostrar quais os crimes mais comuns na localidade, os horários e os bairros em que ocorrem. O evento será gratuito e começa às 19h30, na Associação de Moradores da Vila Padre Mathias, na rua Ernesto Pisetta, no Centro.



Natal em Guaramirim



O lançamento da decoração de Natal e a chegada do Bom Velhinho a Guaramirim estão previstos para ocorrer no próximo dia 2, a partir das 19h30. Ao lado da tradicional Casa do Papai Noel, será montada uma tenda que contará com apresentações culturais. Neste ano, a casa abrirá de sexta a domingo, das 19h às 22h. Na semana que antecede o Natal, poderá ser visitada todos os dias, das 19h às 22h.



Frida Kahlo



Até o dia 12 de dezembro, a exposição Tributo a Frida Kahlo pode ser conferida na Biblioteca Padre Elemar Scheid, na Católica de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. A entrada é gratuita e aberta ao público. São 13 pinturas, 14 desenhos e 12 bonecas de pano que retratam a pintora mexicana e foram produzidas por idosas que participam do Centro de Convivência. A exposição está aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 22h30, e, aos sábados, das 8h às 12h, na rua dos Imigrantes, 500, bairro Rau.