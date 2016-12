Escola é arrombada e invasores levam equipamentos eletrônicos e ingredientes da merenda em Guaramirim

Segurança 21/11/2016 | 15h57

Mensagens foram deixadas no quadro de uma das salas de aula fazendo piada com o crime

O Grupo Escolar Padre Mathias Maria Stein, no bairro Caixa d'Água, em Guaramirim, foi alvo de arrombamento e furto neste fim de semana. No início da manhã, a Central de Emergências da Polícia Militar foi informada do arrombamento e uma guarnição deslocou ao local. Após levantamento feito por funcionários da escola, foi constatado que os suspeitos haviam cortado a cerca que fica no fundos do prédio, por onde entraram, e também arrancaram o portão de acesso.



Apesar de a escola ser monitorada por uma empresa de segurança, os invasores conseguiram furtar diversos itens de propriedade do município e ingredientes da cozinha. Por fim, deixaram mensagens no quadro de uma sala de aula fazendo piada com o crime.

Segundo a PM, foram furtados dois aparelhos de DVD, dois televisores, nove microcomputadores, dois aparelhos de som, uma caixa acústica amplificada, um forno elétrico, um liquidificador, um forno micro-ondas e diversos alimentos que seria usados na merenda escolar.