Desfile da Schützenfest reúne cerca de 8 mil pessoas em Jaraguá do Sul

Festa germânica 20/11/2016 | 14h28

Cerca de 8 mil pessoas participaram do desfile de encerramento da 28ª Schützenfest, realizado na manhã deste domingo, na avenida Walter Marquardt, em Jaraguá do Sul. A estimativa é da comissão central organizadora da festa, somando aproximadamente cinco mil de público com os três mil participantes do evento.



Leia as últimas notícias sobre Jaraguá do Sul e região no AN.com.br



Além dos tradicionais pelotões, como de porta bandeiras, do mascote Wilfed e as majestades da festa, majestades do tiro e dos integrantes da CCO, por exemplo, o desfile também teve a participação de nove sociedades: sete que não desfilaram no último dia 13 – Independência, Baependi, Adag (de Guaramirim), Hansa Humboldt (de Corupá), Ribeirão Grande da Luz, Aliança e Centenário –, mais Alvorada e Vieirense.



Também foram atrações deste domingo o Centro Cultural Neue Heimat, Motoclub Cano Quente e o clube Autos e Clássicos do Vale, que encerrou o desfile mostrando ao público em torno de 50 carros antigos.



Assim como no domingo passado, após o desfile, o público foi convidado pelo prefeito Dieter Janssen e o presidente da Fundação Cultural, Sidnei Marcelo Lopes, que estavam no palanque de autoridades – a aproveitar o último dia da festa, lembrando que a entrada no Parque de Eventos é livre.



Além de aproveitar a variedade de opções de bebidas e comidas da praça de alimentação, os visitantes ainda podem se divertir testando a pontaria nos estandes de tiro, assistir a apresentações de grupos folclóricos e aproveitar pra dançar ao ritmo das bandas que se apresentam nos palcos dos pavilhões “A” e “B”, desde as 11 horas: Die Tal Buben, Die Brandt's und Jeferson, Adler's Band e Bavária.



Como últimas as atrações desta edição da festa, tem a Coroação das Majestades do Tiro, às 17 horas, no pavilhão do Tiro, e o Concurso de Majestades da Schützenfest/2017, que reunirá 15 candidatas a partir das 19 horas, no pavilhão “A”.”O encerramento acontecerá às 21 horas.



Balanço



De acordo com o presidente da Fundação Cultural, Sidnei Marcelo Lopes, o balanço da 28ª Schützenfest deverá ser apresentado em coletiva de imprensa dentro de aproximadamente uma semana. Ele adianta, no entanto, que a festa foi um sucesso de público, destacando que o maior desta edição, até o momento, foi nesse sábado, quando o Parque de Eventos recebeu mais de 12 mil visitantes.



Orientações



Menores até 16 anos só poderão entrar no Parque Municipal de Eventos acompanhados de pais ou responsáveis e mediante apresentação de documentos de ambos (menor e pais ou responsáveis). Acompanhe as atrações da festa em tempo real no facebook.