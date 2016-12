Cinthia Raasch: Votação da proposta que veta vereador em cargo do Executivo ficou para esta quinta

Portal Jaraguá 23/11/2016 | 08h02 Atualizada em

Um dos projetos mais comentados dos últimos tempos ficou para a próxima sessão da. É a proposta de emenda àque proíbe vereador de ser secretário, a não ser que renuncie ao mandato. No momento em que seria votada,pediu vista para que as entidades interessadas (citou) possam se programar para acompanhar a apreciação na casa.sugeriu até audiência pública para ouvir a comunidade. Mas aí Jocimar lembrou que "está em cima do laço" para o fim do ano. O presidente afirmou que o projeto será votado nesta quinta.Depois de quinze dias afastado para tratamento de saúde,voltou a presidiar a Câmara de Vereadores de Jaraguá.inaugurou nesta terça-feira seu novo prédio de internação. Com a construção, a unidade passa de 202 para 276 leitos e de 17 para 30 vagas na UTI. Além disso, o estacionamento passou por ampliação e foi instalado um novo gerador para fornecer energia à nova estrutura. Com a ampliação, a área construída do hospital passou de 15,6 mil para 21,5 mil m². Nos últimos dois, foram investimentos aproximadamente R$ 24 milhões, com recursos da classe empresarial, próprios e dos governos federal e estadual.Começa hoje o período de vigência do. O programa visa à regularização de créditos do município, oferecendo opções para contribuintes deixarem suas contas em dia. Ovai até 15 de dezembro. A estimativa de arrecadação é de R$ 2,4 milhões.conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio da. Na edição de 2016, a empresa é vencedora na categoria socioambiental com o projeto do Parque Malwee, que contribui para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Com cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de área verde, o parque localizado emé um dos principais pontos turísticos do, além de ser reconhecido como santuário ecológico.