Cinthia Raasch: Scar recebe prêmio nacional em São Paulo

Portal Jaraguá 19/11/2016 | 08h31 Atualizada em

As iniciativas ambientais da Scar renderam à instituição destaque nacional no Prêmio Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) de Sustentabilidade. O Centro Cultural de Jaraguá do Sul foi premiado na categoria parceiros do turismo. O presidente da Scar e vice-prefeito eleito, Udo Wagner, e a gerente executiva da instituição e presidente do Convention Bureau, Edilma Lemanhê, receberam o prêmio em São Paulo. Os outros finalistas eram o Sebrae do Ceará e a Secretaria de Estado do Turismo do Pará. Em junho, a Scar implantou na estrutura a geração de energia solar e a captação de água da chuva. Cerca de 75% da energia elétrica consumida no prédio vêm de placas instaladas no telhado. Já as cisternas armazenam 70 mil litros de água para limpeza e banheiros.



Leia mais notícias da colunista Cinthia Raasch.

Confira as últimas notícias sobre Jaraguá do Sul.



Premiação



Os vencedores do Prêmio Braztoa ganham assessoria educacional de professores do Senac para aprimorar as iniciativas e o planejamento de novas ações sustentáveis. Além disso, as iniciativas premiadas serão incluídas no mapa Turismo Sustentável: Iniciativas Premiadas – Braztoa & Ministério do Turismo. Com isso, a Scar vislumbra fazer parte da rota de turismo de aventura e de lazer sustentável que se desenvolve na região de Jaraguá, atraindo turistas e eventos dessa natureza.



Bolsa-família



A Prefeitura de Jaraguá se manifestou sobre nota publicada nesta coluna sobre suspeitas do Bolsa-família no município. A nota afirma que, no início de setembro, a chefia de gabinete recebeu do Ministério Público Federal (MPF) uma listagem de perfis suspeitos de beneficiários. Atendendo a recomendação do MPF, a Secretaria Municipal de Assistência Social visitou 137 famílias para atualização ou exclusão cadastral. Ainda de acordo com a Prefeitura, algumas famílias já tinham tido o benefício cancelado anteriormente à ação por não atender aos critérios do programa. As outras famílias possivelmente terão os dados novamente avaliados pelo MPF, a fim de encerrar o processo de averiguação.



Promoção



O comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá, tenente-coronel Rogério Vonk, foi promovido ao posto de coronel. Com isto, será transferido, já que o batalhão de Jaraguá não comporta um oficial desse nível.