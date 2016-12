Cinthia Raasch: Projeto que veta vereadores em cargos do Executivo tem parecer favorável em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 18/11/2016 | 08h02 Atualizada em

Arlindo Rincos (PSD) comunicou que o setor jurídico da Câmara de Vereadores apresentou parecer favorável ao projeto de lei que proíbe vereador de virar secretário, salvo se renunciar ao cargo no Legislativo. Na sessão desta quinta-feira, o vereador leu na tribuna manifestação favorável à proposta encaminhada pelo Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas).



Alinhado



No texto, a entidade afirma que o projeto se alinha com as premissas defendidas pelos empresários durante a campanha eleitoral. A expectativa é votar a alteração à Lei Orgânica, parecida com a medida aprovada em Balneário Piçarras, na terça-feira. No fim do pronunciamento de Rincos, foi possível ouvir o “boa sorte” de Natália Petry. A vereadora é cotada para ser secretária de Esporte, Cultura e Turismo.



Não vai fechar



É o que parece. Depois de manifestações, reuniões contrárias e indignação diante do fechamento da Escola São José, de Corupá, a municipalização da unidade parece mais próxima. A Secretaria de Estado da Educação espera agora manifestação oficial da Prefeitura sobre a intenção de administrar a escola. Para o prefeito eleito, João Gottardi (PP), a municipalização já é fato. Mas ainda é preciso apresentar projeto de lei e aprovar na Câmara de Vereadores. Todo o processo só deve ser concluído em março ou abril. Até lá, o Estado continuará mantendo a unidade.



Matrículas



Na semana que vem, será aberto o período de matrículas e os alunos poderão continuar na São José no início de 2017. Se algum imprevisto aparecer e a unidade não for municipalizada, aí, sim, todos os estudantes serão transferidos para a Escola Teresa Ramos – como havia sido anunciado em outubro.



Desfiles da Schützen



O último fim de semana da 28ª Schützenfest vai ter desfiles neste sábado, às 18 horas, e no domingo, às 10h, ambos na rua Walter Marquardt. Os desfiles nos sábados são novidades nesta edição. O presidente da comissão central organizadora, Marcelo Prochnow, espera estimular a formação de grupos, como o que se vê em Blumenau. “Quem tem roupa típica pode participar”, convida. Quem sabe apareçam por aqui aquelas centopeias da Oktober.



História do São José é documentada



Vai ser lançado nesta sexta-feira o livro "A Saúde em Jaraguá do Sul – Memória e História – os 80 Anos do Hospital São José". A obra é resultado da pesquisa de Silvia Regina Toassi Kita, Olga Piazera Majcher e Joana D’Arc de Alvarenga. O lançamento será às 18 horas, no auditório da Paróquia São Sebastião.



Ensino médio técnico



O Senai de Schroeder vai oferecer ensino médio articulado com educação profissional a partir de 2017. Nesse modelo, os alunos cursam o ensino regular em um turno e um técnico no outro. A mesma modalidade também está disponível na unidade em Jaraguá do Sul. De acordo com pesquisa do Senai/SC, 83% dos egressos de cursos técnicos estavam trabalhando em até um ano após a formatura.