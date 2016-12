Cinthia Raasch: Proibição de vereadores ocuparem cargos no Poder Executivo não é aprovada em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 30/11/2016 | 08h01

Com gritos de “vergonha”, foi rejeitado o projeto que proíbe vereador de ser secretário caso não renuncie em Jaraguá do Sul. A sessão teve presença da comunidade, do presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs), Giuliano Donini, e de vereadores eleitos. Depois de a votação ser adiada duas vezes por pedidos de vista, nesta terça-feira foram a favor apenas os autores da proposta de emenda à Lei Orgânica: Arlindo Rincos (PSD), Jeferson de Oliveira (PSD), Jocimar de Lima (PSDC) e o suplente de Jair Pedri (PSD), Celso Hille (PSDB). Votaram contra Ademar Winter (PSDB), Amarildo Sarti (PSDB), Eugênio Juraszek (PP), João Fiamoncini (PSD), Natália Petry (PMDB) e Hideraldo Colle (PMDB). Zé da Farmácia (PSC) se absteve. Natália deve ser a secretária de Esporte, Cultura e Turismo, e o vereador eleito Rogério Jung (PMDB) foi indicado como Secretário da Educação.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Discussão



Antes da votação, Arlindo Rincos e Jeferson de Oliveira defenderam a proposta na tribuna. Oliveira se opôs à prática de secretários que voltam ao Legislativo apenas em ano eleitoral. “Aí ele fica seis meses de campanha recebendo salário de R$ 11 mil em função que não exerceu por três anos e meio. O que vai resolver na cidade nesses meses, se o foco é a campanha eleitoral?”, questionou. Winter reagiu. “Se o seu candidato tivesse sido eleito, você seria secretário de Esportes. É um direito que o prefeito tem de escolher uma pessoa de confiança”, declarou o vereador, que provocou certa aclamação. Mas a discussão continuou. “Eu não vejo problemas, mas que renuncie ao mandato.” Com a rejeição do projeto, ele será arquivado.



Transmissão do cargo



Nesta quarta-feira à noite, o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini, transmite o cargo ao vice, Loriano Rogério Costa. Tamanini já havia anunciado que esta era uma promessa feita no início do mandato a Kutcha.



Flagrante audiovisual



Já está em uso em Jaraguá a sala para flagrante audiovisual da Polícia Civil. O ambiente possui programa que capta som e imagem de depoimentos nas delegacias. O sistema já é usado em Florianópolis, Palhoça, Balneário Camboriú e Joinville. A ferramenta traz mais agilidade e transparência nos procedimentos policiais. Estava prevista uma inauguração ontem, mas por causa do luto oficial, a cerimônia foi cancelada. Houve apenas uma apresentação.