Cinthia Raasch: Prefeitura de Jaraguá do Sul tem de reduzir fila da angiologia

A Prefeitura de Jaraguá do Sul terá que atender, até 1º de dezembro do ano que vem, aos mais de 3.500 pacientes na fila de espera por consulta com angiologista. O acordo foi firmado entre o município e o Ministério Público de Santa Catarina, após ajuizamento de ação civil pública. A Promotoria de Justiça constatou que em três meses nenhuma consulta havia sido disponibilizada e havia pacientes aguardando por atendimento desde 2012. “O quadro que ora se apresenta foge, e muito, à razoabilidade, já chegando à indiferença do poder público para com sua comunidade”, considerou na ação o promotor de justiça Henrique da Rosa Ziesemer.



Sanções



O acordo estabelece ainda que casos surgidos a partir de setembro de 2017 deverão ser atendidos no prazo de 60 dias. Se o município não cumprir, será multado em R$ 500 por paciente não atendido. O valor deverá ser revertido para o custeio de atendimento particular para o paciente.



Sem interessados



A Prefeitura afirma que há dois anos tenta contratar angiologistas. O secretário da Saúde, Dalton Fischer, conta que já houve processos seletivos e foram abertos editais de contratação, porém, quando algum profissional se inscreve, ou desiste depois ou não apresenta os documentos necessários. Um novo processo foi aberto e o resultado deve sair na semana que vem. Se tudo der certo desta vez, a expectativa é contratar dois angiologistas. Fora isso, o município vai continuar com as consultas do convênio do Cisnordeste em Joinville, com os atendimentos nos hospitais da cidade e ainda credenciar o médico que desde agosto tenta preencher todos os requisitos para ser contratado pela Prefeitura. Todas essas ações corresponderiam a 500 consultas por mês.



Schützenfest movimentada



O público da 28ª Schützenfest já passa de 30 mil pessoas. Até o dia 20, a expectativa é de chegar a 70 mil visitantes. No ano passado, o segundo fim de semana da festa foi o mais movimentado. Marcelo Prochnow, presidente da comissão central organizadora (CCO), destaca que a visitação tem sido dentro do esperado. Já a procura pelos estandes de tiro está maior do que na edição anterior. “Temos recebido muitos elogios pela organização, limpeza e atrações da festa”, destaca Prochnow.