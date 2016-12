Cinthia Raasch: Polícia Civil da região de Jaraguá do Sul ganhará reforço

Portal Jaraguá 16/11/2016 | 08h01 Atualizada em

Formam-se amanhã 58 delegados e 298 agentes na Ana Capital. Desse total, 15 agentes e dois delegados vêm para a regional de. Serão seis novos agentes trabalhando na, dois na, quatro policiais para a delegacia dee um para. Já os dois delegados ficarão em Jaraguá e Guaramirim. Os novos policiais civis devem começar a trabalhar no início de dezembro.Para o delegado regional, essa quantidade representa um marco para a região. "Pela primeira vez, vou montar um setor de investigação só de furtos e roubos", destacou.Com obras na reta final, a expectativa do diretor de saneamento de, é entregar os dois novos reservatórios da estação de tratamento de água do município até 1º de dezembro. Hoje, se por acaso parar, o sistema só garante água por meia hora para a população. Com os novos reservatórios, a autonomia será de quatro horas. O investimento é de quase R$ 1,6 milhão. Os recursos são próprios.Em outubro, as importações deaumentaram 5%, já as exportações caíram quase 4%. O saldo dacontinua positivo, com R$ 20,6 milhões de diferença entre as operações, porém o valor caiu em relação a setembro e agosto.O último relatório damostrou que a região deteve 21neste ano. Desse total, 11 pacientes são de Jaraguá, sete de Guaramirim, dois de Schroeder e um de Corupá. Dez pessoas morreram. No Estado, ocirculou mais nos meses de março e abril.Em 2017, a cultura da banana deve ser incluída no sistema, da, com objetivo de gerar dados estatísticos confiáveis e inteligência competitiva. A garantia ocorreu em Brasília, em reunião com a diretoria da companhia. Santa Catarina tenta a inclusão há sete anos. O Estado é o terceiro maior produtor nacional. O destaque é para a região de Corupá, responsável por cerca de 40% da produção catarinense. O deputado federalfoi um dos articuladores da inclusão no sistema. O gerente da, explicou que a ferramenta dará suporte aos bananicultores na tomada de decisão, pois saberão a hora de avançar e recuar na produção.Nesta quinta-feira, apresta homenagem ao, às 19 horas.