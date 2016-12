Cinthia Raasch: Mais de 74 mil pessoas visitaram a Schützenfest deste ano

Portal Jaraguá 22/11/2016 | 07h41 Atualizada em

A 28ª Schützenfest superou a expectativa de 71 mil pessoas e registrou público de 74.548 visitantes. Nesse número não estão contabilizados os participantes dos dois desfiles dos domingos da festa, que somaram cinco mil e seis mil, respectivamente. O maior público foi registrado no último fim de semana, chegando à casa dos 14 mil no sábado e 11 mil no domingo.



Outro saldo positivo é o da quantidade de tiros disparados. Segundo o presidente da Associação de Clubes de Tiro do Vale do Itapocu, Wilson Bruch, foram quase 69 mil disparos. No ano passado, foram pouco mais de 67 mil. Marcelo Prochnow, presidente da comissão central organizadora, acredita que a superação das metas é resultado do trabalho de germanização da festa, que vem ocorrendo desde a edição passada, com o resgate das tradições e a preocupação de se fazer uma festa voltada para a família. O balanço com dados financeiros deve ser divulgado na próxima semana.



Projeto para economizar

Na quinta-feira, em mais uma edição do Dia de Ação de Governo, quem vem a Jaraguá é o presidente da Celesc, Cleverson Siewert. O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, Leonel Pradi Floriani, aproveitará o momento para discutir projeto de troca de lâmpadas das 30 escolas estaduais da regional. A intenção é instalar versões mais econômicas. Se Siewert acenar positivamente, um projeto será encaminhado para chamada pública.



Inquérito apura vazamento de esgoto

O Ministério Público Federal instaurou inquérito para apurar o rompimento de uma tubulação de esgoto sob um pontilhão da linha férrea no bairro Água Verde. A ALL questiona escavações feitas pelo Samae que teriam levado ao extravasamento de esgoto para o ribeirão Chico de Paula. Reuniões entre a concessionária e a autarquia já foram realizadas e um desfecho parece se aproximar. O Samae encaminhou três projetos para a ALL analisar e determinar qual será a alternativa considerada ideal de reparo.



Inauguração

Será inaugurada nesta terça-feira a Escola Estadual General Rondon, em Massaranduba, às 15 horas. Há aulas na unidade há mais de um ano, porém só agora toda a obra será entregue. A antiga estrutura, que ficava no terreno onde hoje é o estacionamento, foi demolida. Estava prevista a presença de Colombo na inauguração, mas como o governador estará fora do Estado, quem vem é a secretária adjunta de Educação, Elza Moretto.



BB não mudará na região

O Banco do Brasil anunciou sua reestruturação, com fechamento de agências, alteração de agências para postos de atendimento e plano de demissão voluntária. No Vale do Itapocu, não haverá mudanças. Em Santa Catarina, serão fechadas 37 agências.



Representante catarinense na CNI

O empresário Célio Bayer, vice-presidente da Fiesc no Vale do Itapocu, vai integrar, como representante de Santa Catarina, o conselho temático permanente da micro e pequena empresa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). No Estado, as micro e pequenas empresas respondem por 97,1% do número de empresas. Em julho, a Fiesc instituiu a Câmara de Desenvolvimento da Micro e Pequena Indústria, presidida também por Bayer.