Portal Jaraguá 21/11/2016 | 07h41 Atualizada em

Cinthia Raasch: indefinição na Prefeitura de Massaranduba

Dávio Leu aguarda definição sobre candidatura do adversário para detalhar plano de governo

Cinthia Raasch cinthia.raasch@rbstv.com.br

Para detalhar um plano de governo e definir cargos, Dávio Leu (PSD) ainda aguarda a definição sobre a candidatura de seu adversário nas eleições à Prefeitura de Massaranduba, Sesar Tassi (PMDB).



— Estou mantendo contatos, mas não posso me precipitar. Ainda não tenho credencial para ir à Prefeitura e me inteirar da situação — afirma Dávio, que recebeu 100% dos votos válidos.



Tassi fez mais votos, mas a cassação do cargo de vice-prefeito por abuso de poder político em 2012 pesa contra. O candidato recorreu à última instância. O prazo para que o Tribunal Superior Eleitoral analise a candidatura vai até 19 de dezembro.



O prefeito interino Vanderlei Sasse (PMDB) afirma que vai entregar a Prefeitura de Massaranduba com as contas em dia para o novo prefeito. Espera até ter uma sobra de aproximadamente R$ 500 mil. Como não há definição ainda sobre quem ocupará o cargo, não há equipe de transição.



Secretariado



Em Corupá, João Gottardi (PP) confirmou mais quatro nomes do primeiro escalão. Silvio Richardt, aposentado do Besc e há oito anos atuante em prefeituras do Oeste do Estado, será o secretário de Administração e Fazenda. O empresário Juliano Millnitz, que disputou as eleições para a Câmara, ficará com a Secretária de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer. O comandante dos Bombeiros Voluntários, Claudio Siqueira, será o coordenador da Defesa Civil, e a professora e organizadora da campanha de Gottardi, Kelly Cristina Alves de Souza, será a chefe de gabinete.



Comenda para o São José



O Hospital São José de Jaraguá recebe nesta segunda-feira a Comenda do Legislativo pelos 80 anos de serviços prestados. A distinção será entregue pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, em sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. O hospital é referência no atendimento em urgência e emergência adulto, alta complexidade em neurocirurgia, Traumatologia e Ortopedia e Oncologia.



Terreno doado



O prefeito Dieter Janssen sancionou a lei que autoriza o município de Jaraguá a doar à Secretaria de Estado da Segurança Pública um terreno de quase 965 m², avaliado em R$ 867 mil. No espaço será construída a nova Delegacia Regional.