Cinthia Raasch: Aumenta interesse por vagas no ensino integral em Jaraguá

Já há bastante expectativa pelas vagas do ensino médio em período integral em Jaraguá do Sul. A gerente de educação Cristiana Poltronieri Ziehlsdorff conta que pais de adolescentes estão ligando para a Agência de Desenvolvimento Regional pedindo até para reservar vagas na Escola Heleodoro Borges, mas isso não é possível. O período para novas matrículas na rede estadual vai de 24 de novembro a 2 de dezembro. Serão 120 vagas no primeiro ano do ensino médio no ano que vem. A confirmação veio depois do período de rematrícula, que foi em outubro. A expectativa é de, em 2018, oferecer vagas em período integral para o segundo ano do ensino médio e, em 2019, para o terceiro. A Heleodoro Borges, no bairro Vila Lalau, foi escolhida para ser a primeira do Vale do Itapocu a ter essa modalidade de ensino por ter espaço sobrando e por ter mais de 50% professores efetivos.



Como vai ser



Professores e responsáveis pela educação de Jaraguá ainda participam de treinamentos e cursos em Florianópolis. A Secretaria de Estado da Educação apresentará disciplinas complementares que poderão ser ofertadas nas escolas que terão o ensino integral. Depois, os municípios optarão por algumas matérias, de acordo com disponibilidade de professores, principalmente. As disciplinas do currículo-base serão mantidas, inclusive com adição de duas aulas de português e duas de matemática por semana.



Fraude no Bolsa-família



Depois da lista do Ministério do Desenvolvimento Social, agora o Ministério Público Federal divulgou o resultado do pente-fino nos cadastros do Bolsa-família. Em Jaraguá do Sul, nos últimos três anos, existe a suspeita de que R$ 428 mil tenham sido pagos indevidamente. Foram encontrados problemas em quase 4% dos perfis de beneficiários. Ainda sobre as cidades da região, Corupá, com quase 7% de inconsistências, é a que aparece, proporcionalmente à população, com mais indícios de irregularidades. O município é o quarto de Santa Catarina na avaliação.



Chegada do Papai Noel

Papai Noel chega ao Jaraguá do Sul Park Shopping no dia 25 de novembro, sexta-feira da semana que vem. A equipe de marketing do shopping promete uma chegada triunfal às 20 horas. No mesmo dia, haverá o acendimento oficial das luzes na decoração natalina.