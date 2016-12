Carolina Mar *: Prefeitura de Jaraguá do Sul dará menos desconto para pagamento em cota única do IPTU

Portal Jaraguá 24/11/2016 | 08h03 Atualizada em

O desconto para quem pagar o IPTU à vista em Jaraguá do Sul deve ser menor em 2017. A Prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê a redução de 18% para 10% no desconto para quem pagar o imposto em cota única. O projeto também prevê a ampliação do prazo para quem pagar o imposto parcelado. O IPUT deste ano pode ser quitado em até oito vezes. No ano que vem, se for aprovado o projeto, o pagamento poderá ser feito em até dez vezes. A medida, de acordo com o secretário de Administração e Fazenda, Ademar Possamai, é necessária para que não haja reajuste na base do IPTU.



– Vamos reduzir o valor de desconto e ampliar o prazo para o pagamento. Essa mudança é muito importante para equalizar as contas da Prefeitura para o ano que vem – explica Possamai.



No valor do IPTU de 2016, houve reajuste de 10,33% com base na inflação entre novembro de 2014 a outubro de 2015. O projeto de lei precisa ser levado à votação ainda em 2016.



Orçamento mais enxuto



O orçamento de 2017, afirma Ademar Possamai, também deve sofrer uma redução de quase 1,3% em relação ao deste ano. O total previsto é de R$ 697 milhões. O deste ano é de R$ 706 milhões Apesar de a economia dar sinais de pequena recuperação, o secretário avalia que 2017 será um ano difícil.



– Hoje, mantemos a folha de pagamento em dia, mas temos um atraso de quase 90 dias com os fornecedores.



Liderança pública



O prefeito Dieter Janssen e o prefeito eleito, Antídio Lunelli, participam hoje do Demo Day – Empreendedores BrazilLAB (Programa de Aceleração de Soluções Empreendedoras com Impacto Público), em São Paulo. O evento é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e traz 11 empreendedores selecionados para apresentarem soluções adaptadas aos desafios do setor público nas áreas da saúde, educação e sustentabilidade ambiental, após mais de 120 horas de mentoria.



Saltimbancos



Alunos da Escola Municipal Ribeirão Molha, de Jaraguá do Sul, estreiam nesta sexta-feira o musical Saltimbancos. A apresentação será no teatro do Sesc, às 13h50. A entrada é gratuita.