Carolina Mar *: Papai Noel chega a Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 25/11/2016 | 08h01

O Bom Velhinho chega hoje à noite ao Jaraguá do Sul Park Shopping. O encontro do público com o Papai Noel acontecerá no piso L3, às 20 horas. Depois da entrada, que promete ser uma grande surpresa, os visitantes poderão acompanhá-lo enquanto faz o acendimento oficial das luzes e da decoração natalina. Depois da festa, o Papai Noel permanecerá à disposição dos pequenos, diariamente, até o dia 24 de dezembro.



Audiência pública



A audiência pública para demonstração e discussão das diretrizes sobre a elaboração do edital de licitação para a concessão do sistema de transporte público de Jaraguá do Sul será realizada no próximo dia 12, entre as 18 e 20 horas, na Câmara de Vereadores. As informações do edital e seus anexos estarão disponíveis ao público a partir de hoje à tarde, no site da Prefeitura (www.jaraguadosul.sc.gov.br). Após a audiência, o edital receberá as possíveis mudanças e será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para avaliação.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Back Friday em Jaraguá do Sul



A sexta de ofertas será estendida em Jaraguá. Comerciantes prometem dois dias de ofertas especiais. Para usufruir os preços remarcados, é preciso procurar os estabelecimentos identificados pela campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). No sábado, para facilitar ainda mais o acesso à liquidação, o comércio ficará aberto até as 17h. Até o dia 31 de dezembro, os consumidores podem transformar as compras no comércio local em chances de ganhar um veículo Jeep Renegade e cem vales-compras no valor de R$ 250. A campanha Um Natal para Fazer História, da CDL, conta com a adesão de cerca de 200 estabelecimentos.



Contra o câncer de pele



Neste sábado, dermatologistas de Jaraguá estarão mobilizados em ação nacional para prevenir e diagnosticar câncer de pele. Na cidade, a atividade ocorrerá no Pama 1, no bairro Czerniewicz, das 9 às 15 horas. Seis dermatologistas realizarão gratuitamente exames preventivos e encaminharão os casos suspeitos para tratamento. A prioridade é atender aos moradores de Jaraguá do Sul. Pacientes de cidades vizinhas serão atendidos, mas serão orientados a procurar uma unidade de saúde em sua cidade em caso de lesões suspeitas.