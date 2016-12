Carolina Mar *: Jaraguá do Sul fechou 2.202 vagas em 2016

Portal Jaraguá 26/11/2016 | 08h03

Jaraguá do Sul é a segunda cidade em Santa Catarina que mais fechou postos de trabalho em 2016, de acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A cidade perdeu 2.202 postos com carteira assinada em 2016, e só ficou atrás da Capital, que perdeu 6.981 vagas.Em outubro, o saldo em Jaraguá foi negativo, com o fechamento de 186 vagas. A atividade econômica que mais contribuiu para esse resultado foi a indústria de transformação: foi a responsável pelo fim de 78,5% do total das vagas em 2016, gerando um saldo de menos 1.730 postos de trabalho no ano, com a demissão de 9.077 pessoas. Em segundo lugar ficou o setor de serviços, que teve um saldo negativo de 478 vagas, com 4.607 desligamentos no ano. Para o presidente do Instituto Jourdan, Ronaldo Lima, há uma expectativa de melhoria para o ano que vem, com a conclusão de processos seletivos e contratações na indústria já a partir do começo do ano.



— Os setores que registraram os melhores saldos, agropecuária e comércio, não são os mais fortes na economia da cidade. Justamente os setores que mais empregam em nosso município, a industria da transformação e a construção civil, foram os que apresentaram os maiores saldos negativos de outubro.



Sindicato dos Servidores



A diretoria do Sindicatos dos Servidores Públicos (Sinsep) de Jaraguá do Sul encerrou nesta sexta-feira a rodada de conversas com os prefeitos eleitos na região. De acordo com o presidente do sindicato, Luís Cezar Schörner, a ideia é reafirmar demandas a serem discutidas com as próximas gestões. Já houve reunião com os eleitos de Guaramirim, Schroeder, Corupá e Jaraguá do Sul.



— Solicitamos essas reuniões para que firmássemos o compromisso de que haja diálogo com o sindicato, que vai continuar apresentando reivindicações, como planos de carreira e reajustes com reposição da inflação e ganho real.



Em Jaraguá



Na conversa ocorrida com o Sinsep na sexta-feira, em Jaraguá do Sul, o prefeito Dieter Janssen e o secretário de Administração e Fazenda, Ademar Possamai, expuseram a situação econômica do município. O prefeito eleito, Antídio Lunelli, destacou que pretende continuar com o diálogo aberto e direto com o Sinsep. Lunelli pediu ainda apoio do sindicato, principalmente, neste momento de transição e no início do novo governo em 2017, acrescentando que o município precisa manter os serviços e compromissos em dia.



Multifeira 2016



Móveis e artigos de decoração são algumas novidades na Multifeira 2016, que ocorre neste fim de semana, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul. O evento também terá produtos nos segmentos de confecção, calçados, fitness, livros, produtos importados do México, acessórios, entre outros. Os estandes prometem promoções de até 70% de desconto. O evento é organizado pela Episteme Eventos. Para este ano, é esperado um público de aproximadamente 10 mil consumidores. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A feira estará aberta das 9h às 21h, no sábado, e das 9h às 19h, no domingo.