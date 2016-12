Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Joinville, Jaraguá e Guaramirim nesta sexta-feira

Clima de Natal 24/11/2016 | 10h44 Atualizada em

"O Natal vem vindo, vem vindo o Natal". A musiquinha que já faz parte do imaginário desta época do ano anuncia a já tradicional caravana da Coca-Cola. Neste ano, os caminhões iluminados voltam a passar pelas ruas de Joinville, Jaraguá do Sul e Guaramirim. O evento está marcado para esta sexta-feira.



A passagem começa em Joinville, às 20h10, na rua Graciosa. O passeio dos caminhões pela cidade termina na rua Rio Branco, no Centro, às 21h06.

Roteiro: Rua Graciosa / Rua Nacar / Rua Guanabara / Rua Sto. Agostinho / Rua do Bera / Rua Morro do Ouro / Rua Padre Kolb / Avenida Getúlio Vargas / Rua Inácio Bastos / Av. Cel. Procópio Gomes / Rua Ricardo Stam Gomes / Rua Cachoeira / Rua Aubé / Rua Herman August Lepper / Rua Princesa Isabel / Rua Mário Lobo / Rua Blumenau / Rua Henrique Meyer / Rua Visconde de Taunay / Rua Duque de Caxias / Rua Expedicionário Holtz / Rua Otto Boehm / Rua 9 de Março / Rua Rio Branco.



Em seguida os veículos se deslocam para Guaramirim. A previsão é de que eles saiam da rua 28 de Agosto às 22h e cheguem na rua Antônimo Zimerman às 22h30.

Roteiro: BR 280 Km 60 (em frente à Vonpar) / Rua 28 de Agosto / João Ossovski / Gerônimo Corrêa / Rua Antonio Zimerman.



De lá, a caravana segue para Jaraguá do Sul, onde termina o tour pela região Norte do Estado. O ponto inicial no município é a rua Presidente Epitácio Pessoa, de onde os caminhões partem às 22h38. O destino final é a rua Reinoldo Rau, onde o evento termina às 22h53.

Roteiro: rua Presidente Epitácio Pessoa / Rua Tufie Mahfud / Av.Getúlio Vargas / Av.Marechal Deodoro da Fonseca / Rua Guilherme Weege / Av.Reinoldo Rau.