Valverde acredita que Espanha vai fazer boa Copa do Mundo

Barcelona 01/12/2017 | 12h12

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, se mostrou convencido nesta sexta-feira de que a Espanha vai se sair bem na Copa do Mundo da Rússia, no dia em que a La Roja conhecerá seus rivais na competição.

"Certamente será uma seleção que ninguém quer enfrentar na fase de grupos", disse Valverde em coletiva de imprensa antes do jogo de sábado contra o Celta.

"Da mesma maneira que a seleção olha para outro pote e prefere não estar com Alemanha, Argentina e Brasil, acho que os outros potes também vão olhar e não vão querer enfrentar a Espanha na primeira fase", avaliou Valverde.

"Mas acho que vai fazer um bom papel", concluiu o técnico do clube catalão, poucas horas antes do sorteio que vai definir os grupos do Mundial.

A Espanha não é cabeça de chave na Copa do Mundo da Rússia-2018. Por isso não está no pote das favoritas, podendo enfrentar Brasil, Argentina e outras grandes seleções na primeira fase.

* AFP