Valencia sofre 1ª derrota na temporada e se afasta do Barça

Madri 03/12/2017 | 19h42

O Valencia, segundo colocado do Campeonato Espanhol, sofreu sua primeira derrota na temporada diante do Getafe (8º) por 1 a 0, neste domingo pela 14ª rodada da competição, e se afastou do líder Barcelona, que no sábado havia empatado com o Celta de Vigo (10º).

O Valencia não soube aproveitar a superioridade numérica da partida, após a expulsão aos 25 minutos de jogo do meia uruguaio do Getafe Mauro Arambarri.

Outro meia do Getafe, Markel Bergara, foi o autor do gol da vitória aos 21 minutos do segundo tempo.

O melhor início de temporada da história do Valencia terminou com esta primeira derrota, que beneficia o Barcelona.

O líder catalão (36 pontos), que pensava ter se prejudicado com o empate de sábado diante do Celta, acabou abrindo mais um ponto de vantagem sobre o Valencia (31) e mantendo oito pontos a mais que o Real Madrid, (4º, 28 pontos) que ficou no 0 a 0 com o Athletic Bilbao (16º).

No pelotão de frente da Liga, somente o Atlético de Madrid, terceiro com 30 pontos, foi capaz de vencer, superando por 2 a 1 a Real Sociedad (9ª).

Nas outras partidas deste domingo, o Eibar (13º) derrotou por 3 a 1 o Espanyol (15º) e o Las Palmas (18º) superou por 1 a 0 o Betis (11º), enquanto o Leganés (7º) venceu por 3 a 1 o Villarreal (6º), numa briga direta por uma vaga na próxima Liga Europa.

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Málaga - Levante 0 - 0

- Sábado:

Barcelona - Celta Vigo 2 - 2

Atlético de Madrid - Real Sociedad 2 - 1

Sevilla - Deportivo La Coruña 2 - 0

Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 0

- Domingo:

Leganés - Villarreal 3 - 1

Getafe - Valencia 1 - 0

Eibar - Espanyol 3 - 1

Las Palmas - Betis 1 - 0

- Segunda-feira:

(18h00) Girona - Alavés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 36 14 11 3 0 36 7 29

2. Valencia 31 14 9 4 1 33 13 20

3. Atlético de Madrid 30 14 8 6 0 23 7 16

4. Real Madrid 28 14 8 4 2 25 11 14

5. Sevilla 28 14 9 1 4 19 14 5

6. Villarreal 21 14 6 3 5 22 18 4

7. Leganés 20 14 6 2 6 12 13 -1

8. Getafe 19 14 5 4 5 20 15 5

9. Real Sociedad 19 14 5 4 5 28 26 2

10. Celta Vigo 18 14 5 3 6 26 21 5

11. Betis 18 14 5 3 6 23 28 -5

12. Girona 17 13 4 5 4 16 19 -3

13. Eibar 17 14 5 2 7 16 27 -11

14. Levante 16 14 3 7 4 14 20 -6

15. Espanyol 16 14 4 4 6 11 18 -7

16. Athletic Bilbao 14 14 3 5 6 14 18 -4

17. Deportivo La Coruña 12 14 3 3 8 17 27 -10

18. Las Palmas 10 14 3 1 10 11 32 -21

19. Málaga 8 14 2 2 10 11 28 -17

20. Alavés 6 13 2 0 11 7 22 -15

* AFP