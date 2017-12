Mundo do futebol comenta sorteio de grupos da Copa da Rússia-2018

Moscou 01/12/2017 | 17h57

Depois da definição dos grupos da Copa do Mundo da Rússia-2018, com sorteio realizado nesta sexta-feira, em Moscou, celebridades do mundo do futebol comentaram as chaves e os adversários na maior competição esportiva do planeta.

- Ronaldo (Brasil)

Campeão mundial com o Brasil, em 1994 e 2002, Ronaldo disse que o sorteio foi equilibrado.

"Todos os grupos são bem equilibrados. Nós temos totais condições de terminar em primeiro. Existem outros grupos mais complicados, como Espanha e Portugal. Nosso grupo é acessível e Tite já está planejando seu plano".

- Gelson Fernandes (Suíça)

"Jogara primeira partida contra o Brasil é um sonho de infância. Mas, de maneira objetiva, vai ser um grupo muito, muito complicado. A Costa Rica foi às quartas há quatro anos e a Sérvia tem muita qualidade e ótimas individualidades. O desafio é grande, mas ao mesmo tempo não temos nada a perder".

- Denis Zakaria (Suíça)

"O Brasil é claramente favorito, mas atrás está aberto. A Suíça tem boas chances, com certeza. Há anos que trabalhamos bem juntos. Jogar a Copa do Mundo é o objetivo de todo jogador de futebol e fico feliz de estar lá. Poder descobrir essa competição e a Rússia, que é um país que não conheço, é muito motivante. O grupo é difícil, sim, mas isso é bom".

- Mladen Krstajic (técnico interino da Sérvia)

"O grupo é difícil, o Brasil é o franco favorito. Todos os outros vão lutar pela segunda posição. Nosso último jogo vai ser contra o Brasil, em Moscou, e será uma oportunidade para os nossos torcedores e fãs russos nos ajudar".

- Oscar Ramírez (técnico da Costa Rica)

"Se dissermos que o Brasil é o favorito, o jogo inicial contra Sérvia é importante vencer. Com um bom fechamento contra a Suíça podemos nos classificar".

- Diego Maradona (Argentina)

"O grupo D é bastante acessível, mas a Argentina precisa melhorar. Não pode jogar tão mal", disse Maradona depois de ajudar o sorteio do Mundial da Rússia".

- Jorge Sampaoli (técnico da Argentina)

"Mais do que tudo, o grupo precisa ter uma ideia. Além de ter o melhor do mundo (Lionel Messi), temos que ter um bom funcionamento do time. Croácia tem um meio de campo excelente, um time muito forte. A Nigéria é um time imprevisível com jogadores muito rápidos".

Respondendo à provocação de Maradona, Sampaoli disse que "tomara que tenhamos a chance de aproveitar esse tempo e jogar melhor".

- Zlatko Dalic (técnico da Croácia)

"Gostaria de ter evitado as melhores seleções. A Argentina é favorita e não temos nada a perder contra ela. Não precisamos andar com cálculos. A classificação está no nosso alcance, mas vai ser difícil".

Heimir Hallgrimsson (técnico da Islândia)

- Ricardo Gareca (técnico do Peru)

"É um grupo que poder se ajustar e que a concorrência dos rivais é interessante, de muito cuidado. A França é a seleção que pode fazer a diferença, mas é um bom grupo para nós".

- Gareth Southgate (técnico da Inglaterra)

"Sempre fomos muito bons em dar adeus com antecedência a equipes que acabaram nos eliminando em seguida. Temos que estar prontos para cada jogo. É incrível e emocionante estar aqui no sorteio com todos os outros treinadores. Temos muita vontade de seguir em frente. O objetivo é a classificação".

- Vahid Halilhodzic (técnico do Japão)

"É um grupo difícil, é preciso ser realista. Precisamos nos preparar para fazer uma façanha. Senegal é um time difícil, Colômbia é um time muito equilibrado. Polônia, com Lewandowski, tem um dos melhores atacantes do mundo".

- Robert Lewandowski (Polônia)

"Não é um grupo fácil e não acho que somos favoritos. É bom ter adversários interessantes de todos os continentes. Vai ser legal o duelo contra meu colega de Bayern de Munique, James Rodríguez, contra a Colômbia".

- José Pekerman (técnico da Colômbia)

"Não sou de exteriorizar tanta alegria, porque sei o que é um mundial e sei o que é competir. Cada time da Copa tem suas dificuldades"

