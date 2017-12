Freiburg e Hamburgo empatam em duelo da parte de baixo da tabela

Berlim 01/12/2017 | 20h02

O Freiburg (16º) e o Hamburgo (15º) empataram sem gol e não conseguiram ganhar força na briga pela permanência na 1ª divisão do futebol alemão, nesta sexta-feira na partida de abertura da 14ª rodada da Bundesliga.

Com 12 pontos, o Freiburg está na zona de rebaixamento, enquanto o Hamburgo, com 14 pontos, é a primeira seleção fora da zona de perigo.

O ponto somado pelo Hamburgo como visitante contra um adversário direto acontece cinco dias depois da grande vitória na rodada anterior por 3 a 0 sobre o Hoffenheim.

A 14ª rodada do Campeonato Alemão continua neste sábado com seis jogos, entre eles o do líder, o Bayern de Munique, que recebe o Hannover (10º) com o objetivo de se manter isolado no topo da tabela.

o RB Leipzig, segundo colocado a 3 pontos do líder, visitará o Hoffenheim (7º) no sábado, enquanto o Schalke 04 (3º) e o Borussia Monchengladbach (4º), a 5 pontos, medem forças respectivamente contra o lanterna Colônia e o Wolfsburg (14º).

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Freiburg - Hamburgo 0 - 0

- Sábado:

(12h30) Bayern de Munique - Hannover

Hoffenheim - RB Leipzig

Werder Bremen - Stuttgart

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Mainz - Augsburg

(15h30) Schalke 04 - Colônia

- Domingo:

(12h30) Hertha Berlim - Eintracht Frankfurt

(15h00) Wolfsburg - B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 29 13 9 2 2 31 10 21

2. RB Leipzig 26 13 8 2 3 22 15 7

3. Schalke 04 24 13 7 3 3 20 14 6

4. B. Moenchengladbach 24 13 7 3 3 23 22 1

5. Borussia Dortmund 21 13 6 3 4 33 20 13

6. Bayer Leverkusen 20 13 5 5 3 26 18 8

7. Hoffenheim 20 13 5 5 3 21 18 3

8. Augsburg 19 13 5 4 4 18 15 3

9. Eintracht Frankfurt 19 13 5 4 4 14 13 1

10. Hannover 19 13 5 4 4 16 16 0

11. Hertha Berlim 17 13 4 5 4 18 19 -1

12. Stuttgart 17 13 5 2 6 13 16 -3

13. Mainz 15 13 4 3 6 14 19 -5

14. Wolfsburg 14 13 2 8 3 17 19 -2

15. Hamburgo 14 14 4 2 8 13 20 -7

16. Freiburg 12 14 2 6 6 9 25 -16

17. Werder Bremen 8 13 1 5 7 8 16 -8

18. Colônia 2 13 0 2 11 4 25 -21

* AFP