Flamengo elimina Junior Barranquilla e vai à final da Sul-Americana

Barranquilla 01/12/2017 | 00h47

O Flamengo, que na partida de ida havia vencido por 2 a 1 no Maracanã, derrotou por 2 a 0 o Junior Barranquilla na Colômbia, nesta quinta-feira, e se classificou à final da Copa Sul-Americana.

O clube carioca construiu sua vitória e garantiu a classificação graças aos dois gols do atacante Filipe Vizeu, que marcou aos 6 minutos e nos acréscimos do segundo tempo.

Além do jovem atacante de 21 anos, o Flamengo também contou com a grande atuação do goleiro César, que, na ausência do titular Diego Alves, lesionado na clavícula na partida de ida e que não joga mais este ano, tomou a posição do muito criticado Alex Muralha, algoz da torcida carioca.

O goleiro revelado pelo Fla teve atuação muito segura, respondeu positivamente quando foi requisitado e ainda defendeu um pênalti aos 41 minutos do segundo tempo, salvando o time de uma forte pressão nos minutos finais.

O Flamengo enfrentará na final do torneio continental o Independiente da Argentina, que na outra semifinal eliminou o Libertad, do Paraguai. A primeira partida da decisão acontecerá em Buenos Aires na próxima quarta-feira. No dia 13 de dezembro, o Fla recebe o rival argentino no Maracanã.

* AFP