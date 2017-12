Espanha e Portugal no Grupo B da Copa do Mundo-2018

Moscou 01/12/2017 | 14h17

A Espanha, campeã do mundo em 2010, vai enfrentar Portugal de Cristiano Ronaldo, atual campeão da Eurocopa, no grupo B da Copa do Mundo da Rússia-2018, segundo sorteio realizado nesta sexta-feira em Moscou.

O duelo ibérico vai ser realizado na primeira rodada da chave, em 15 de junho em Sochi, no segundo dia do torneio.

Marrocos e Irã completaram os outros dois lugares do grupo B e jogaram todo o favoritismo da chave para os europeus.

O sorteio tirou do caminho do Brasil a seleção mais temida do pote 2. Os pentacampeões mundiais vão enfrentar as seleções da Suíça, Costa Rica e Sérvia no Grupo E.

* AFP