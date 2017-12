Com Chape na Libertadores, Catarinense 2018 deve ter nova fórmula

Possibilidade 03/12/2017 | 22h50 Atualizada em

A Chapecoense vai para a pré-Libertadores por ter terminado o Brasileiro na oitava posição. Os resultados deste domingo, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, também apontam para uma outra novidade no calendário do futebol estadual. O Campeonato Catarinense de 2018 precisa ter uma nova fórmula. Com a entrada do Verdão no torneio, o Estadual precisa ser disputado em 17 datas, e não mais as 18 conforme o planejado – em pontos corridos em turno e returno.

Isso por causa do dia 14 de fevereiro. Conforme o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a data está reservada para os estaduais e também para o jogo de ida do segundo confronto da fase prévia da Libertadores – a Chape terá de enfrentar dois adversários, em mata-mata, para entrar na fase de grupos da competição. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) não tem como viabilizar o torneio conforme o Conselho Técnico.

No começo do mês passado os 10 clubes escolheram uma nova fórmula de disputa e que se adequasse nas 18 datas previstas pelo calendário de competições da CBF. Ficou definida a disputa do Catarinense em turno e returno. Caso da FCF conseguisse mais uma data, haveria uma final. Porém, agora, o torneio perde um dia em que poderia haver jogos. Desta forma, existe a possibilidade da fórmula da federação do estado, recusada pelos clubes, seja implantada. Nela as 10 equipes seriam divididas em duas chaves de cinco equipes, que jogam entre si e fazem semifinal e final em cada um dos dois turnos, com decisão dos campeões de fase.

Situação mais clara na Copa do Brasil

Com o título da Copa Santa Catarina pelo Tubarão na tarde deste domingo, o estado conhece quatro representantes na Copa do Brasil de 2018 – que terá o mesmo formato deste ano, mas sem o gol qualificado quando dos confrontos em dois jogos. Como representante do país na Libertadores, a Chape entre em fase mais adiantada do torneio. Avaí, Criciúma e Tubarão estão assegurados pelos resultados das competições.

A CBF deve confirmar mais equipes na disputa em função do ranking da entidade, distribuindo vagas sobressalentes. É praticamente certo que o Figueirense entre por esse critério. O Joinville espera a confirmação para participar da mesma forma.

