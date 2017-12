Brasil encara Suíça, Costa Rica e Sérvia na Copa da Rússia-2018

Moscou 01/12/2017 | 15h12

O Brasil enfrentará as seleções da Suíça, Costa Rica e Sérvia no Grupo E da Copa do Mundo da Rússia-2018, após sorteio das chaves realizado nesta sexta-feira em Moscou.

A seleção de Tite, apontada como uma das favoritas ao título ao lado da atual campeã Alemanha, da França, da Argentina e da Espanha, estreará na Copa no dia 17 de junho em Rostov.

No dia 22, Neymar e companhia viajam a São Petersburgo para encarar a Costa Rica e, no dia 27, se despedem da fase de grupos da Copa contra a Sérvia em Moscou.

Ao ser questionado sobre os adversários do Brasil definidos pelo sorteio, Tite se mostrou evasivo.

"São variáveis que não podemos controlar. Me deixa gastar minha energia nas variáveis que eu posso controlar: como treinar com qualidade, com uma logística que permita aos atletas evoluírem, um grau de confiança importante", analisou o treinador.

Caso todos os favoritos coloquem em prática suas superioridades e garantam a primeira colocação de suas chaves, o Brasil fará uma possível final contra Alemanha, Espanha ou Argentina. Por outro lado, enfrentaria pelo caminho até a decisão pesos pesados do futebol como França e Inglaterra.

O Brasil acabou escapando de um grupo que, na teoria, poderia ter sido muito mais complicado, já que a Espanha, que não era cabeça de chave e fazia parte do pote 2 do sorteio, jogará no Grupo B da Copa ao lado dos vizinhos Portugal e Marrocos, além do Irã.

Com um grupo teoricamente acessível, o Brasil tem tudo para terminar na primeira colocação, mas precisará ficar atento para evitar qualquer tropeço, já que um segundo lugar na chave valeria à seleção um provável encontro nas oitavas de final com a Alemanha.

Os atuais campeões do mundo iniciam a defesa do título conquistado em 2014 no mesmo dia que o Brasil, em 17 de junho contra o México, pelo Grupo F. Também enfrentarão Suécia e Coreia do Sul.

- Argentina contra 'xodó' europeu -

O perigo de um cruzamento de peso entre Brasil e Alemanha caso um dos dois tropece pode se repetir com outros dois favoritos ao título: Argentina e França.

A Argentina, em possivelmente a última Copa de Lionel Messi, enfrentará no Grupo D a seleção 'xodó' da Europa, a Islândia, grande surpresa da Eurocopa, competição na qual chegou às quartas de final, eliminando no caminho a Inglaterra.

A chave é completada por Croácia e Nigéria, duas seleções muito perigosas que fazem do Grupo D um dos mais temidos do sorteio.

Já a França tem tudo para terminar em primeiro no Grupo C, que conta também com Austrália, Peru e Dinamarca. Caso franceses e argentinos não cumpram os prognósticos, poderão se enfrentar nas oitavas de final.

O grande 'vencedor' do sorteio acabou sendo o Uruguai, que, mesmo sem ser cabeça de chave, tem tudo para terminar em primeiro num dos grupos mais fracos da competição, o A, ao lado da anfitriã Rússia e dos modestos Arábia Saudita e Egito.

A partida de abertura do Mundial acontecerá no dia 14 de junho, no estádio Luzhniki de Moscou, entra a dona da casa e a Arábia Saudita.

A Colômbia, outra seleção sul-americana que fazia parte do pote 2 do sorteio, também pode se considerar sortuda, já que enfrentará Polônia, Senegal e Japão no Grupo H, apontado como um dos mais parelhos e indefinidos do Mundial.

O adversário dos colombianos nas quartas de final saíra do Grupo G, que conta com Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra.

* AFP