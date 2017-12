Basquete de Joinville viaja para encarar o Flamengo, no Rio

Toque de Letra 01/12/2017 | 02h08 Atualizada em

O basquete de Joinville viaja na manhã desta sexta para o Rio de Janeiro, onde neste sábado, às 18 horas, a equipe encara o Flamengo. Será a terceira partida dos comandados de George Salles no Novo Basquete Brasil (NBB). Nas duas anteriores, em casa, os joinvilenses somaram uma vitória, diante do Franca-SP, e uma derrota, contra o Bauru.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Uma das prováveis novidades é a estreia do norte-americano Que Johnson. A direção do basquete de Joinville aguarda apenas a regularização do atleta, que pode acontecer ainda nesta sexta-feira.

De qualquer maneira, ele acompanha a delegação e trabalhou normalmente durante a semana nos treinos realizados no Centreventos e na Escola Internacional.