Basquete de Joinville enfrenta o Minas nesta segunda-feira

Basquete 04/12/2017 | 09h45 Atualizada em

Na noite desta segunda-feira (4/12), o basquete de Joinville entra em quadra para disputar o quarto jogo da 10ª edição do NBB. A equipe enfrentará o Minas, às 19h, em Belo Horizonte/MG.

O basquete de Joinville fará o segundo jogo consecutivo fora de casa. No sábado (2/12), o time jogou contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, onde contou com a estreia do Que Johnson. Titular, o norte-americano foi um dos destaques do Joinville, marcando 14 pontos, atrás apenas do companheiro Stocks, que foi cestinha do jogo com 20 pontos.

A dupla estará presente na partida desta segunda-feira contra o Minas, que soma quatro vitórias e apenas uma derrota na competição. A equipe de Joinville, que está de volta ao NBB após cinco temporadas, busca sua segunda vitória na Liga Nacional.

Joinville joga em casa nesta quarta-feira

Após esses dois jogos, o Joinville volta a jogar em casa já na próxima quarta-feira (6/12), contra o Sorocaba, às 20h. Os ingressos para essa partida já estão à venda pelo site ingresso.basquetejoinville.com.br e na loja Apolo Sport, da rua Nove de Março. Além disso, no dia jogo as bilheterias estarão abertas a partir das 18h. O ingresso para arquibancada custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e, para as cadeiras de quadra, R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

Basquete de Joinville

O time de Joinville é organizado pela Associação Amigos do Basquete de Joinville (AABJ) e conta com patrocínio da Trimania FCB, Unisociesc, Red Horse e Prefeitura. A equipe tem o apoio do Grupo Meta, Ademilar, Unimed, ACE, FT, Confeitaria XV, Conexão Fitness, Apolo Sport, Coltex, Auto Premier, Ícaro Express e Ideal Ambulâncias.

Elenco para o jogo contra o Minas

Pivos: Tiagão, Jerônimo, Lucas Colimério, Jordan Bürger, André Bambu

Alas: William, Maxwell, Felipe Vezaro, Lucas Vezaro, Q - Johson

Armador: Deontas Stocks, Jefferson Socas

Técnico: George Salles

Diretor técnico: Kelvin Nunes Soares